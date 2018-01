Pour être certain de ne pas dépasser la dose qui inévitablement vous fera grossir, il est simple et logique de laisser un peu de nourriture dans l’assiette. Il vaut mieux gaspiller un peu que de devenir obèse ! C’est une notion fondamentale que les Américains ont mis bien du temps à comprendre et qui explique en partie la vague d’obésité qui frappe ce pays. Mais à force de les imiter, il y a une conséquence : la taille de nos portions, en France, a doublé en 30 ans !

Il faut aussi s’interdire de manger directement dans l’emballage, par exemple, lorsqu’on aime la cuisine asiatique. Passez par l’étape assiette, la seule garantie de la taille de la portion. Dans la même logique, mieux vaut une portion individuelle que les formats familiaux ; par exemple pour les glaces. Plus l’assiette est grande, plus les portions le sont… et la consommation va avec. Une des solutions passe par l’utilisation d’assiettes plus petites, résultat scientifiquement prouvé par plusieurs études.

Arrêtez de vous resservir et changez la taille de vos assiettes !