Calculs biliaires : à retirer uniquement en cas de complications

Calculs biliaires : COMPRENDRE

Des mots pour les maux

Le calcul biliaire est aussi appelé « lithiase biliaire » ou « lithiase vésiculaire ».

La « colique hépatique » est la crise douloureuse causée par un calcul biliaire.

La « cholécystite » est l'inflammation de la vésicule biliaire.

La « cholécystectomie » est l'intervention chirurgicale qui enlève la vésicule biliaire.

Qu'est-ce qu’un calcul biliaire ?

Un calcul biliaire est une sorte de petit caillou, ou de pierre, qui se forme à l'intérieur de la « vésicule biliaire », une poche dont le rôle est de stocker la « bile » qui est sécrétée par le foie, comme un réservoir. Le calcul est composé essentiellement de cholestérol cristallisé. Dans certaines maladies particulières, sa composition peut être différente.

La taille et le nombre des calculs sont très variables selon les cas : du grain de sable au caillou de plusieurs centimètres de diamètre, il peut y en avoir une grande quantité dans la vésicule ou seulement quelques-uns. Le risque est qu’ils migrent et obstruent les voies biliaires.

L’intensité des douleurs ne dépend pas de la taille des calculs. En effet, de petits calculs peuvent se manifester par d’intenses douleurs, alors que de gros calculs passeront inaperçus.

Qu'est-ce que la vésicule biliaire ?

La vésicule biliaire est une petite « poche-réservoir » située sous le foie et en communication avec les voies biliaires, dans laquelle la bile s'accumule.

Elle est reliée aux voies biliaires par le « canal cystique », puis à l'intestin par le « canal cholédoque ».

La bile est un liquide produit par le foie et libéré dans l'intestin par la contraction de la vésicule au moment des repas. La bile participe à la digestion des aliments gras.

Quelles sont les causes des calculs biliaires ?

Les causes de la formation des calculs sont mal connues.

La proportion de cholestérol et de sels biliaires dans la composition de la bile joue sans doute un rôle, en particulier l'excès de cholestérol dans la bile. Mais le taux de cholestérol dans le sang n'a aucune influence sur les calculs biliaires.

La diminution de la contractilité de la vésicule biliaire favorise également leur formation.

Certains facteurs de risques sont associés à la survenue des calculs :

- Le surpoids et une alimentation trop grasse.

- Le sexe : les femmes sont deux à trois fois plus touchées que les hommes.

- L'âge, le risque augmente avec les années et dépasse 50 % après 80 ans.

- Des maladies : le diabète et la maladie de Crohn.

- Des médicaments : certains contraceptifs oraux et les médicaments contre le cholestérol.