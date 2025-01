Mayotte : un cas importé de choléra découvert dans l’archipel

L'ESSENTIEL Un cas importé de choléra a été identifié à Mayotte, le 19 janvier 2025.

Un plan d'action a été lancé pour réduire les risques de propagation.

Ce cas survient alors que le système de santé de l'île fait face aux conséquences du passage du cyclone Chido.

Un cas importé de choléra a été détecté à Mayotte, a confirmé l’Agence régionale de santé (ARS) de l’archipel le dimanche 19 janvier 2025. Elle précise qu’un plan d’action a été mis en place pour réduire les risques de diffusion de la maladie sur l’île déjà fragilisée par le passage du cyclone Chido.

Choléra à Mayotte : comment est pris en charge le patient ?

"Le patient a été pris en charge rapidement et de manière sécurisée au centre hospitalier de Mayotte (CHM) quelques heures après son arrivée à Mayotte afin de stabiliser son état de santé", précise l’ARS de Mayotte. Il a été révélé qu'il était venu par avion d’Afrique continentale, le samedi 18 janvier.

L'agence a ajouté qu'un circuit de prise en charge spécifique au choléra est mis en place au sein de l’établissement hospitalier. Une équipe a commencé par ailleurs à travailler dès le samedi soir sur l'identification des potentiels cas contacts.

Pour réduire les risques de diffusion de la maladie diarrhéique aiguë, un plan d’action a également été lancé. Il prévoit entre autres des investigations épidémiologiques, la désinfection du foyer, des analyses environnementales ainsi que la diffusion de recommandations sanitaires au voisinage (consommation d’une eau contrôlée, lavage des mains). Une action de vaccination préventive est aussi prévue dans la zone de résidence du patient.

Choléra : un cas qui survient dans un contexte difficile

Ce cas importé de choléra survient dans un contexte compliqué pour l’île. Le système de santé a été affaibli par le passage du cyclone Chido, le 14 décembre dernier. De plus, la maladie se propageant via les eaux et les aliments contaminés, la saison des pluies actuellement en cours pourrait aussi faciliter la propagation de la bactérie responsable de la maladie épidémique. D’où la vigilance et l’inquiétude des autorités sanitaires.

L’île avait affronté une épidémie de choléra entre mars et juillet 2024. Plus de 200 malades et au moins 5 décès avaient alors été dénombrés.

En cas de diarrhées aqueuses aiguës et de voyage dans une zone où circule le choléra, il est demandé aux malades de s’isoler, de s’hydrater avec de l’eau potable et d’appeler le 15.