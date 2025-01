L'exercice physique améliore la compréhension orale chez les personnes âgées

L'ESSENTIEL L'exercice physique améliore la compréhension du langage chez les personnes âgées qui ne parlent qu’une seule langue.

Après six mois à faire trois séances hebdomadaires, elles étaient 7 % plus rapides pour détecter des mots clés dans une phrase prononcée oralement.

En revanche, chez les bilingues, l’exercice physique n’a apporté aucun bénéfice quant à la compréhension orale.

Faire de l’exercice physique est bon pour la santé mais, pour les personnes âgées, c’est aussi bénéfique pour la compréhension orale ! C’est ce que montre une nouvelle étude dont les résultats ont été publiés dans la revue Aging, Neuropsychology and Cognition.

Trois séances d’exercice physique par semaine

Dans cette étude, les participants parlaient soit uniquement anglais (monolingues), soit deux langues (bilingues). Tous étaient des personnes âgées, avec une déficience cognitive légère. Pendant un peu plus de six mois, ils ont suivi un programme d’exercice physique. Ils ont commencé par une période de familiarisation de quatre semaines, où l'intensité et la durée de l'exercice étaient plus faibles. Ensuite, le rythme est resté le même tout au long de l’étude : trois séances par semaine, d’une durée allant de 40 minutes à une heure, échauffement et récupération compris. Dans le détail, il s’agissait d’une séance d'entraînement en circuit (3 séries de six exercices de 45 secondes, avec 30 ou 90 secondes de repos à chaque fois) et de deux séances cardio par semaine. Durant ces dernières, les participants pouvaient faire soit de la marche en montée, soit du jogging.

Les monolingues, 7 % plus rapides pour détecter les mots

Avant et après l’étude, les participants ont passé des tests afin d’évaluer leur capacité à reconnaître certains mots dans des phrases prononcées oralement. Pour les participants bilingues, les résultats étaient les mêmes. En revanche, les monolingues ont été 7 % plus rapides pour détecter les mots clés au bout des six mois d’activité physique régulière.

“Nous avons constaté des résultats différents dans le groupe bilingue et dans le groupe monolingue, souligne le Dr Eunice Fernandes, auteur correspondant de l’étude, dans un communiqué. Cela est très probablement dû aux différentes exigences cognitives impliquées dans le traitement du langage lors de l'ajout d'une deuxième langue”.

Dans les deux groupes, les résultats ont été les mêmes au niveau de la santé. Les chercheurs ont en effet observé une amélioration de la forme physique des participants grâce aux trois séances hebdomadaires.

“C'est la première étude (...) qui établit un lien de cause à effet entre l'amélioration de la condition physique et le traitement du langage, en particulier chez les personnes âgées, indique le Dr Katrien Segaert, l’un des auteurs de l’étude. Le traitement du langage est un domaine d'étude important et intéressant : la capacité à communiquer est une fonction essentielle de la vie quotidienne de chacun. Les résultats du groupe monolingue montrent que l'amélioration de la condition physique est liée à une meilleure cognition, ce qui souligne l'importance de l'exercice régulier pour vieillir en bonne santé”.

L’Assurance maladie recommande aux personnes de plus de 65 ans de pratiquer, chaque jour, soit 30 minutes d’activité physique d'intensité modérée (sans essoufflement) soit 15 minutes d’activité physique d'intensité élevée (qui provoque de l’essoufflement).