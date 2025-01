États-Unis : bientôt des étiquettes sur les bouteilles d’alcool pour alerter sur le risque de cancer ?

L'ESSENTIEL Un avis de santé publique, publié ce vendredi 3 janvier par le Dr. Vivek Murthy, le médecin-chef des États-Unis, alerte la population sur le lien entre la consommation d’alcool et le risque de cancer.

Chaque année, cette boisson est responsable de 100.000 cancers et de 20.000 décès par cancer aux États-Unis.

Le Dr Vivek Murthy milite pour que le lien entre alcool et cancer soit indiqué sur les étiquettes des bouteilles.

“L'alcool est une cause de cancer bien établie et évitable, indique un avis de santé publique, publié ce vendredi 3 janvier par le Dr. Vivek Murthy, médecin-chef des États-Unis. Plus on consomme d'alcool, plus le risque de développer un cancer est élevé. Pour certains cancers, comme ceux du sein, de la bouche et de la gorge, les données montrent que ce risque peut commencer à augmenter autour d'un verre ou moins par jour”.

Alcool : "Les messages bien visibles, illustrés et rotatifs sont plus efficaces pour influencer la prise de conscience"

L’alcool est en effet impliqué dans différents cancers : foie, côlon-rectum, œsophage, pharynx, cavité buccale, larynx et sein. Pour ce dernier, sur le nombre total de cancers contractés, l’alcool est responsable de 16,4 % d’entre eux, précise l’avis du médecin-chef des États-Unis. Le but de cet avis de santé publique est d’alerter la population. Mais le Dr Vivek Murthy veut aller plus loin. Il milite pour que le lien entre l’alcool et le risque de cancer soit indiqué sur les étiquettes des bouteilles. Il ”recommande une mise à jour des messages d'avertissement pour les boissons contenant de l'alcool afin d'y inclure une mise en garde contre le risque de cancer", indique le rapport. Actuellement, les étiquettes mentionnent déjà le danger pour les femmes enceintes et les automobilistes. "Des preuves scientifiques ont démontré que les messages bien visibles, illustrés et rotatifs, comparés aux messages moins visibles, textuels et statiques, sont plus efficaces pour influencer la prise de conscience et le comportement", souligne-t-il.

20.000 décès par an liés à la consommation d’alcool

Dans le monde, ces messages de prévention sont visibles sur les bouteilles d'alcool de 47 pays, dont la France. Dans l’Hexagone, ils visent aussi plus spécifiquement les femmes enceintes pour les prévenir que "la consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant".

Chaque année, ces boissons sont responsables de 100.000 cancers et de 20.000 morts par cancer aux États-Unis. À cela, s’ajoutent aussi "13.500 décès par accident de la route liés à l’alcool, souligne Vivek Murthy. Et pourtant la majorité des Américains ne sont pas conscients de ce risque”.