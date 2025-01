Le petit déjeuner parfait pour protéger votre cœur

L'ESSENTIEL Pour le petit déjeuner, les chercheurs recommandent un apport de 20 à 30 % des calories journalières, soit entre 400 et 600 calories pour un régime de 2.000 calories.

L’accent est mis sur des aliments sains : céréales complètes, protéines maigres, bonnes graisses, fruits et légumes, tout en limitant les produits transformés riches en sucres et en graisses saturées.

Des petits déjeuners de faible qualité, même bien dosés en calories, avaient des effets négatifs : taille abdominale accrue, mauvais profils lipidiques sanguins et fonction rénale altérée.

Le petit déjeuner peut être le repas le plus important de la journée, mais encore faut-il consommer les bons aliments, et en bonne quantité, pour préserver son cœur. C’est la conclusion d’une équipe de chercheurs espagnols qui a exploré l’impact des habitudes alimentaires matinales sur la santé cardiovasculaire. Dans une étude publiée dans The Journal of Nutrition, Health and Aging, ils détaillent les ingrédients du petit-déjeuner idéal.

Quelle place pour le petit déjeuner dans la santé cardiovasculaire ?

Leur étude, intégrée au projet PREDIMED-Plus (qui étudie les effets du régime méditerranéen sur la santé cardiaque), a suivi pendant trois ans 383 adultes âgés de 55 à 75 ans souffrant de syndrome métabolique – un ensemble de facteurs de risque comme l’hypertension, un excès de graisses abdominales ou des niveaux anormaux de cholestérol.

Leur découverte clé ? Ceux qui consommaient entre 20 et 30 % de leurs calories journalières au petit déjeuner présentaient de meilleurs indicateurs de santé. En revanche, manger trop peu (moins de 20 %) ou trop (plus de 30 %) était associé à une augmentation du tour de taille, du taux de triglycérides et à une baisse du "bon" cholestérol HDL.

La qualité aussi importante que la quantité

L’étude ne s’est pas arrêtée à la quantité. Elle a évalué la qualité nutritionnelle des petits déjeuners à l’aide de l’indice Meal Balance, qui attribue un score basé sur neuf éléments nutritionnels comme les fibres, le potassium ou la réduction des sucres ajoutés, selon un communiqué. Les résultats montrent que des petits déjeuners de faible qualité, même bien dosés en termes de calories, avaient des effets négatifs : taille abdominale accrue, mauvais profils lipidiques sanguins et fonction rénale altérée.

À quoi ressemble donc le petit déjeuner idéal ? Les chercheurs recommandent un apport de 20 à 30 % des calories journalières, soit entre 400 et 600 calories pour un régime de 2.000 calories. L’accent est mis sur des aliments sains : céréales complètes, protéines maigres, bonnes graisses, fruits et légumes, tout en limitant les produits transformés riches en sucres et en graisses saturées.

Avec le vieillissement de la population et l’augmentation des maladies métaboliques, revoir nos habitudes matinales pourrait représenter un levier simple mais efficace pour prévenir les complications cardiovasculaires et améliorer la qualité de vie, concluent les scientifiques.