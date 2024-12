Syndrome de Behçet sévère : des résultats encourageants pour améliorer le traitement

L'ESSENTIEL La prise d’infliximab, un anticorps monoclonal, combiné à la corticothérapie habituelle, serait plus efficace que le traitement habituel : corticoïdes et immunosuppresseurs.

81 % des patients ayant pris de l’infliximab avaient une réponse complète au traitement, contre 56 % pour ceux du deuxième groupe.

Le risque de rechute était aussi réduit (respectivement 16 et 4 %) ainsi que les effets secondaires (30 et 64 %).

Actuellement, la maladie de Behçet est incurable. Les traitements proposés aux patients qui en sont atteints - principalement des corticoïdes et d’autres immunosuppresseurs - permettent seulement de soulager les symptômes.

Une meilleure réponse au traitement avec l’anticorps monoclonal

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue New England Journal of Medicine Evidence, des chercheurs de l’Inserm, de l’AP-HP et de Sorbonne Université, ont peut-être trouvé un nouveau traitement, plus efficace que celui habituellement administré : des corticoïdes et des immunosuppresseurs. Durant leur travaux, ils ont comparé leur efficacité à celle d’un autre médicament, un anticorps monoclonal appelé infliximab, chez des patients atteints de la maladie de Behçet.

Pour cela, en plus de la corticothérapie habituelle, les scientifiques ont donc donné à 26 participants de l’infliximab. 26 autres patients ont reçu le traitement standard (corticothérapie avec cyclophosphamide, un immunosuppresseur). Tous souffraient de la maladie de Behçet avec une atteinte vasculaire importante ou une atteinte de leur système nerveux central.

Les résultats obtenus sont encourageants pour les patients ayant reçu de l'infliximab en plus de la corticothérapie habituelle :

81 % ont obtenu une réponse complète

Le risque de rechute était diminué de 16 %

30 % d’effets secondaires

En revanche, la corticothérapie avec cyclophosphamide a montré moins d'efficacité :

56 % ont obtenu une réponse complète

Le risque de rechute était diminué de 4 %

64 % d’effets secondaires

"Les résultats de cet essai montrent l’intérêt de la combinaison de corticothérapie avec l'infliximab dans le traitement des atteintes sévères artérielles et neurologiques centrales de la maladie, peut-on lire dans le communiqué. Ces résultats très encourageants pourront en effet modifier la prise en charge s’ils sont confirmés à plus long terme."

L'infliximab pourrait devenir le nouveau traitement de la maladie de Behçet

La maladie de Behçet est une inflammation chronique des vaisseaux sanguins, aussi appelé vascularite. Les personnes qui en sont atteintes ont pour symptômes des lésions buccales, génitales, cutanées ou encore, chez 25 à 75 % d’entre eux selon le Manuel MSD, des problèmes oculaires. Le système nerveux, le tube digestif et les articulations peuvent aussi être touchés par l’inflammation.