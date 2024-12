5 conseils pour protéger votre peau des effets de l'alcool pendant les fêtes

L'ESSENTIEL L'alcool est mauvais pour la peau.

Il existe quelques astuces pour limiter les dommages : consommer des vitamines, garder une peau hydratée, boire suffisamment d'eau, etc.

La meilleure solution reste de réduire la consommation de boissons alcoolisées.

Les fêtes de fin d’année peuvent provoquer quelques dégâts cutanés. Alimentation trop riche, fatigue, stress et alcool ont parfois des conséquences sur la peau. Le média américain The Atlanta Journal Constitution, cité par The Detroit News, donne quelques conseils pour réduire les dommages cutanés liés à la consommation de boissons alcoolisées.

Cinq astuces pour limiter les effets de l’alcool sur la peau

Leur première recommandation est de consommer des vitamines. Prendre de la vitamine B avant de boire permettrait ainsi d’avoir tous les nutriments nécessaires pour préserver la qualité de la peau, sans qu’ils ne soient totalement épuisés par la consommation d’alcool.

Le type de boisson alcoolisée est aussi important : "les boissons claires comme le gin, la vodka et la tequila sont meilleures, car elles quittent votre organisme rapidement et contiennent moins de composés chimiques nocifs que les boissons plus foncées", indique le site américain.

Aussi, il est conseillé d’adopter une routine cutanée adaptée : l’application d’une crème hydratante riche permet de nourrir la peau et de compenser la déshydratation provoquée par l’alcool. Pour la réduire, l’idéal reste de boire suffisamment d’eau : un verre d’eau entre chaque verre d’alcool. La règle la plus évidente est de consommer ces liquides alcoolisés avec modération, voire de ne pas boire du tout.

Quels sont les effets de l’alcool sur la peau ?

L’alcool peut avoir différents effets sur la peau. L’une des principales conséquences est la déshydratation. Cette dernière donne un aspect plus terne au visage et assèche les tissus cutanés. Dans certains cas, l’alcool peut aussi avoir des effets sur la circulation sanguine, rendant la peau rougeâtre et provoquant des gonflements. "Plus particulièrement, l'alcool peut augmenter les rides et autres signes de vieillissement, alerte le média. Une étude de l'Université d'Oxford de 2022 a révélé que l'alcool peut accélérer le vieillissement biologique, car il entraîne des dommages excessifs aux cellules et aux tissus du corps."

Alcool : un risque d’aggravation des maladies de peau

La consommation excessive d’alcool a des effets sur le système immunitaire et sur l’inflammation de l’organisme. Cela peut aggraver certaines maladies de peau. Selon Dermato Info, une "consommation excessive et régulière d' alcool aggrave significativement la rosacée, et accélère nettement l' évolution vers une érythrose, une couperose et une acné rosacée parfois sévère, voire le rhinophyma". Ce dernier terme désigne la déformation du nez. Cela peut aussi empirer l’acné. Pour garder une belle peau, et une bonne santé en général, mieux vaut adopter une consommation raisonnée.