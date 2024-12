Famille dysfonctionnelle : les signes qui ne trompent pas

L'ESSENTIEL Une fois adulte, avoir conscience des dysfonctionnements vécus peut aider à les dépasser et à ne pas les reproduire.

Il y a moins d’anxiété, plus de bonheur et de confiance chez les enfants dont les parents sont affectueux.

Ne pas frapper à la porte de la chambre de son enfant fait partie des signes de famille dysfonctionnelle.

Pendant l’enfance, il est parfois difficile de se rendre compte de ce qui est normal et de ce qui ne l’est pas. Mais une fois adulte, avoir conscience des dysfonctionnements vécus peut aider à les dépasser et à ne pas les reproduire. Dans un article de Your Tango, des chercheurs du centre médical de l’Université de Rochester, aux États-Unis, font le point sur les principaux signes qui montrent qu’une famille est dysfonctionnelle.

Le manque de communication entre les membres de la famille

Le premier, appelé traitement silencieux, est le manque de communication sur les problèmes et les émotions négatives. Les enfants répriment et ruminent leur anxiété au lieu d’en parler avec leurs parents. Une fois adultes, ce comportement se traduit par une tendance à l’évitement, une recherche d’attention et le fait de garder les émotions négatives pour soi, sans les partager avec son entourage.

Dans certaines familles, les démonstrations physiques d'affection telles que les bisous ou les câlins sont rares. Cela peut avoir des conséquences néfastes sur l'enfant. En effet, selon une étude publiée en 2013, il y a moins d’anxiété, plus de bonheur et de confiance chez les petits dont les parents sont affectueux, comparativement à ceux qui n’ont pas ce rapport.

La confiance est le ciment de toute relation et il est donc très important de le vivre, en premier, avec ses parents durant l’enfance. D’après les experts, ne pas pouvoir compter sur les membres de sa famille est un autre signe de famille dysfonctionnelle. Une fois adultes, les enfants qui ont manqué de cette confiance ont un caractère très voire trop autonome et indépendant.

L’injonction à la perfection est signe de famille dysfonctionnelle

Un autre signe montrant qu’une famille est dysfonctionnelle : pousser les enfants à être parfaits, avec des attentes irréalistes vis-à-vis desquelles les parents sont donc toujours insatisfaits. En effet, beaucoup de parents projettent aussi leurs idéaux ou leurs peurs sur leurs enfants, mais cela n’est pas recommandé. Cela peut se traduire par une injonction à la perfection, avec des commentaires blessants et répétés.

Les personnes qui ont vécu cela peuvent être très sensibles à l’échec, anxieuses à l’idée d’échouer et dures envers elles-même. Surtout si ce comportement des parents continue à l’age adulte. Dans ce cas, pour y faire face, les experts conseillent de fixer des limites à vos parents et comprendre que c’est surtout un moyen pour eux de faire face à leurs propres difficultés.

Enfin, dernier signe : ne pas frapper à la chambre d’un enfant avant d’entrer dans sa chambre. Selon les experts, ce n’est pas sain car cette règle fixe une limite qui, au sein d’une famille, participe à ce que l’enfant se sente en sécurité et respecté.