Dolirhume, Nurofen Rhume, Humex, Actifed : 8 médicaments contre le rhume seront vendus sur ordonnance

L'ESSENTIEL Huit médicaments contre le rhume seront vendus sur ordonnance : l’Actifed Rhume, Actifed Rhume jour et nuit, le Dolirhume Paracétamol et Pseudoéphédrine, Dolirhumepro Paracétamol Pseudoéphédrine et Doxylamine, Humex Rhume, Nurofen Rhume, Rhinadvil Rhume, Ibuprofène/Pseudoéphédrine et Rhinadvilcaps Rhume Ibuprofène/Pseudoéphédrine.

Ils peuvent entraîner de graves effets secondaires, dont l'AVC ou l'infarctus du myocarde.

L'ANSM déconseille de les utiliser.

Des médicaments courants désormais vendus sur ordonnance. Dans un communiqué, paru ce 10 décembre, l’Agence nationale de sécurité du médicament annonce que huit vasoconstricteurs oraux contenant de la pseudoéphédrine utilisés pour soulager les symptômes du rhume seront retirés de la vente libre à partir du 11 décembre. "Cette mesure s’inscrit dans la continuité des actions que nous avons engagées depuis plusieurs années pour limiter l'exposition des patients aux risques rares mais graves associés à ces médicaments (notamment infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral)", prévient l’agence.

Quels médicaments contre le rhume seront vendus sur ordonnance ?

Les médicaments concernés sont les suivants : Actifed Rhume, Actifed Rhume jour et nuit, Dolirhume Paracétamol et Pseudoéphédrine, Dolirhumepro Paracétamol Pseudoéphédrine et Doxylamine, Humex Rhume, Nurofen Rhume, Rhinadvil Rhume, Ibuprofène/Pseudoéphédrine, Rhinadvilcaps Rhume Ibuprofène/Pseudoéphédrine. "Au regard d’une part des très nombreuses contre-indications, précautions d'emploi et des effets indésirables connus de la pseudoéphédrine, et d’autre part du caractère bénin du rhume, nous considérons que la possibilité d’obtenir ces médicaments sans avis médical fait courir un risque trop important aux patients", estime l’ASNM.

Quels sont les effets secondaires liés aux vasoconstricteurs ?

Tous sont des vasoconstricteurs oraux à base de pseudoéphédrine permettent de désencombrer le nez. Différents effets secondaires ont été constatés après l’utilisation de ces traitements dont des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux, des syndromes d'encéphalopathie réversible postérieure (PRES) et des syndromes de vasoconstriction cérébrale réversible (RCVS). "Le risque est très faible mais ces événements peuvent se produire quelles que soient la dose et la durée du traitement", précise l’organisme. Il relève également que des cas de mésusages ont déjà été observés : "ces médicaments étant accessibles sans ordonnance, la durée maximale de traitement recommandée et les contre-indications ne sont pas toujours respectées".

Vasoconstricteurs : comment les remplacer pour soigner le rhume ?

En octobre 2023, l’ANSM a alerté le grand public sur les risques associés à ces médicaments, grâce à une campagne de communication basée notamment sur l’interdiction de la publicité pour ces médicaments et la mise à disposition de documents pratiques pour les patients. "Elle a entraîné une baisse temporaire des ventes sans impact majeur sur l’exposition des patients, observe-t-elle. En effet, nous constatons une nouvelle augmentation des ventes des laboratoires depuis septembre 2024." Pour cette raison, l’ANSM a pris la décision de "classer la pseudoéphédrine sur la liste I des substances vénéneuses", ce qui rend une ordonnance obligatoire pour les médicaments en contenant.

Pour soulager les symptômes du rhume, l’ANSM conseille de recourir à des gestes simples : utiliser des solutions de lavage nasal, boire suffisamment d’eau, dormir avec la tête surélevée et aérer les pièces. Elle rappelle que le rhume guérit spontanément et sans médicament en sept à dix jours.