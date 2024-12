Troubles psychiatriques : 151 millions de cas résulteraient de l'exposition au plomb dans l'essence

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude montre que plus de 150 millions de diagnostics de troubles mentaux pourraient être liés à la présence de plomb dans l'essence.

En effet, les adultes ayant des niveaux cliniquement préoccupants de plomb dans leur sang lorsqu’ils étaient enfants sont devenus dépressifs, anxieux et inattentifs ou hyperactifs.

"Notre tâche sera de veiller à protéger les enfants d’aujourd’hui contre de nouvelles expositions au plomb, où qu’elles se produisent", selon les auteurs.

Le plomb est un élément neurotoxique. Ce dernier peut détruire les cellules cérébrales et altérer les fonctions cognitives après avoir pénétré dans l'organisme. Par conséquent, il n'existe aucun niveau d'exposition sans danger à aucun moment de la vie, selon les experts et les professionnels de la santé. Problème : cet élément est retrouvé dans les tuyaux des réseaux d'eau des vieilles villes, dans le sol, dans les peintures, la soudure, mais également dans le carburant automobile. En effet, le plomb a été ajouté, pour la première fois en 1923, à l'essence afin de préserver la santé des moteurs. Si, aux États-Unis, sa présence est interdite dans le carburant depuis 1996, des chercheurs des universités Duke et d'État de Floride se demandent si les personnes nées avant cette date ont été exposées à des niveaux de plomb très élevés pendant leur enfance.

La génération X est la plus exposée au plomb

Pour savoir comment l'utilisation de l'essence au plomb pendant plus de 75 ans a pu laisser une marque permanente sur la santé cérébrale et mentale des êtres humains, l’équipe a mené une étude. Elle a déterminé le fardeau probable de l'exposition au plomb de chaque Américain de 1940 à 2015 en utilisant des données historiques sur les niveaux de plomb dans le sang des enfants américains. À partir de ces informations, ils ont estimé l'agression du plomb sur la santé mentale (anxiété, dépression), le neurodéveloppement (TDAH) et la personnalité en calculant les "points de maladie mentale" gagnés à cause de l'exposition au gaz au plomb.

La consommation d’essence au plomb a augmenté rapidement au début des années 1960 et a atteint un pic dans les années 1970. En conséquence, les scientifiques ont découvert que pratiquement toutes les personnes nées au cours de ces deux décennies avaient été exposées à des niveaux nocifs de plomb provenant des gaz d’échappement des voitures. La génération la plus exposée au plomb, la génération X (1965-1980), aurait connu les plus grandes pertes en matière de santé mentale.

Dépression, anxiété, troubles de la personnalité : les enfants exposés au plomb sont plus touchés

Selon les résultats, publiés dans la revue Journal of Child Psychology and Psychiatry, 151 millions de troubles psychiatriques sont dus à l'exposition au plomb aux États-Unis. "Nous avons constaté des changements très importants dans la santé mentale à travers les générations d'Américains. Cela signifie que beaucoup plus de personnes ont connu des problèmes psychiatriques que si nous n'avions jamais ajouté de plomb à l'essence", a déclaré Mathew Hauer, qui a participé aux recherches.

L'exposition au plomb a conduit à des taux plus élevés de troubles mentaux diagnostiqués, comme la dépression et l'anxiété, mais aussi à des taux plus élevés d’adultes souffrant de détresse plus légère qui altèrerait leur qualité de vie. L’effet du plomb sur la santé cérébrale a également été lié à des changements de personnalité qui se manifestent au niveau national. "Nous estimons qu’il y a un changement dans le névrosisme et la conscience au niveau de la population."

"Nous commençons à comprendre que les expositions au plomb du passé, même des décennies précédentes, peuvent influencer notre santé aujourd’hui. Notre tâche à l’avenir sera de mieux comprendre le rôle que le plomb a joué dans la santé de notre pays et de veiller à protéger les enfants d’aujourd’hui contre de nouvelles expositions au plomb, où qu’elles se produisent", a conclu Aaron Reuben, auteur de l’étude.