La position dans laquelle vous dormez serait un signe de réussite financière

L'ESSENTIEL Les participants ayant le meilleur parcours professionnel et une réussite financière plus importante sont ceux qui dorment sur le ventre, les bras levés au-dessus de leur tête.

Cette façon de dormir est appelée la position en chute libre.

Autre observation : les personnes les mieux payées se réveillent à 6 h 42 le matin, contre 7 h 06 pour les autres.

Sur le dos, recroquevillé sur le côté ou encore sur le ventre… On a tous une position favorite pour dormir. Selon une enquête relayée par StudyFinds, la façon dont on dort serait un indicateur de la réussite professionnelle et financière.

Dormir sur le ventre, les bras levés au-dessus de vous

Lors de leurs travaux, les chercheurs ont en effet découvert un lien entre les habitudes de sommeil et l’avancement de la carrière professionnelle et de la réussite financière. Pour cela, ils ont récolté les informations de 5.438 personnes actives.

D’après les scientifiques, les participants ayant le meilleur parcours professionnel et une réussite financière plus importante sont ceux qui dorment sur le ventre, les bras levés au-dessus de leur tête. C’est la position dite “en chute libre”, comme s’ils sautaient d’un avion. Et cela ne relève pas du hasard, selon Inbaal Honigman, voyante et experte en langage corporel.

“Les personnes qui gagnent beaucoup d’argent sont des preneurs de risques naturels, indique-t-elle. Ils sautent d’abord et posent des questions plus tard”. D’après les chercheurs, près d’un tiers de ceux qui dorment en chute libre seront parmi les 10 % les plus payés à la fin de l’année 2024.

Les personnes les mieux payées ont des nuits plus courtes

Parmi les répondants, 29 % dorment en position fœtale et 24 % en position dite de l’oreiller, contre seulement 14 % en chute libre. “Les positions de sommeil les plus courantes sont assez protectrices : la position fœtale, où les personnes se recroquevillent pour se protéger, et la position câline de l’oreiller, où les dormeurs s’enroulent autour de leur oreiller (ou de leur partenaire) pour plus de confort et de sécurité”, souligne Inbaal Honigman.

Au-delà de la position, l’étude révèle aussi la durée de sommeil des personnes qui réussissent le mieux financièrement. Celles-ci dorment en moyenne 6 heures et 58 minutes, soit 22 minutes de plus que les personnes les moins bien payées. Autre observation : les mieux payés se réveillent à 6 h 42 le matin, contre 7 h 06 pour les autres… Une donnée qui confirme l’adage populaire : l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt !