Le bruit de la circulation augmente le stress et l'anxiété

L'ESSENTIEL Les sons naturels, comme le chant des oiseaux, peuvent réduire la pression artérielle, le rythme cardiaque et respiratoire ou encore le stress.

À l'inverse, le bruit de la circulation a des effets négatifs sur la santé et le bien-être humains.

L'étude montre que les sons d'origine humaine réduisent les bienfaits des bruits de la nature et augmentent le taux de stress.

Nous sommes bien d’accord, écouter le bruit des vagues ou du vent dans les feuilles d’arbres a quelque chose de magique… Mais si un klaxon ou un crissement de pneu retentit, le moment est gâché. Une étude britannique révèle que ces sons d'origine humaine sont également mauvais pour notre santé.

Publiée dans la revue PLOS ONE, elle montre que le bruit de la circulation peut masquer l'impact positif de la nature. Par ailleurs, il augmente le stress ainsi que l’anxiété.

Les bruits de la circulation réduisent les bienfaits de la nature

Pour vérifier l’impact du bruit de la circulation sur la santé humaine, des chercheurs d’University of the West of England ont demandé à 68 étudiants d’écouter 3 minutes d’ambiances sonores. La première était des sons de la nature enregistrés lors d’un lever de soleil dans le West Sussex, La seconde était les bruits de cette nature britannique mixés avec des sons de véhicules allant à 30 km/h. Sur la troisième bande sonore, les chants des oiseaux étaient mélangés aux bruits de véhicules roulant à 60 km/h.

L'humeur générale et l'anxiété des participants étaient également évaluées avant et après les écoutes.

L’analyse des données montre que l'écoute d'un paysage sonore naturel réduisait les niveaux de stress et d'anxiété autodéclarés. Les sons de la nature amélioraient aussi la récupération de l'humeur après un facteur de stress. En revanche, ces bénéfices étaient limités lorsque les sons de la circulation étaient inclus. Le paysage sonore naturel seul était associé aux niveaux les plus bas de stress et d'anxiété, les niveaux les plus élevés étant signalés après le paysage sonore qui comprenait un trafic de 60 km/h.

Zone urbaine : baisser la vitesse pour réduire

Pour l’équipe britannique, au-delà des questions de sécurité routière, réduire la vitesse de la circulation dans les zones urbaines pourrait aider à améliorer la santé et le bien-être des habitants.

"Notre étude montre que l'écoute d’ambiances sonores naturelles peut réduire le stress et l'anxiété, et que les sons anthropiques - tels que le bruit de la circulation - peuvent masquer les impacts positifs potentiels. Réduire la vitesse de la circulation dans les villes est donc une étape importante vers un plus grand nombre de personnes qui vivent les effets positifs de la nature sur leur santé et leur bien-être", concluent-ils dans leur communiqué.