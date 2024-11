Un excès d'écran peut accélérer la puberté 

L'ESSENTIEL La lumière bleue, émise par les écrans, pourrait accélérer la croissance des os.

Cela provoquerait une puberté précoce.

Cela a été démontré dans une étude sur des rats.

L’excès de lumière bleue nuit à la santé. Émise par les écrans des smartphones, des tablettes ou des télévisions, elle peut provoquer des troubles de la vue ou du sommeil, selon différentes études parues ces dernières années. Récemment, des chercheurs de l’université de Gazi, en Turquie, ont démontré qu’elle pouvait accélérer la puberté chez les rats. Leurs travaux ont été présentés lors de la 62e réunion annuelle de la Société européenne d’endocrinologie pédiatrique, organisée du 16 au 18 novembre à Liverpool au Royaume-Uni.

Croissance osseuse et puberté : quel est l’impact de la lumière bleue ?

Dans un communiqué, ils expliquent qu’au fur et à mesure de la croissance, les os longs du corps humain grandissent à chaque extrémité. À un moment, les extrémités, appelées plaques de croissance, se solidifient, là, les enfants arrêtent de grandir. Chez les filles, ce stade est atteint entre 14 et 16 ans, et entre 16 et 18 ans chez les garçons. "Ces dernières années, plusieurs études ont signalé une augmentation de la puberté précoce chez les filles et les garçons, qui grandissent rapidement au début, mais s’arrêtent souvent plus tôt que d’habitude", précisent les auteurs.

Ils ont émis une hypothèse : cet arrêt précoce de la croissance pourrait être lié à l’exposition à la lumière bleue. Pour la tester, ils ont mené un essai sur des rats. Les chercheurs turcs ont examiné 18 rongeurs mâles et 18 femelles, âgés de 21 jours. Trois groupes de six ont été créés : le premier était exposé à un cycle lumineux normal, le deuxième à six heures de lumière bleue et le dernier à 12 heures de lumière bleue. Une fois les premiers signes de puberté apparus, ils ont cessé l’expérience.

En mesurant la longueur des rats et celles de leurs fémurs, ils ont constaté que les animaux exposés à la lumière bleue avaient une croissance plus rapide, en particulier au niveau des os, et commençaient leur puberté plus tôt que ceux ayant eu des conditions de lumière standard. Or, selon les chercheurs, cette croissance osseuse trop rapide pourrait induire un changement dans la taille des animaux : ils seraient plus petits que la moyenne à l’âge adulte.

Ecran et puberté précoce : des résultats applicables à l’être humain ?

"Il s’agit de la première étude montrant comment la lumière bleue pourrait potentiellement influencer la croissance physique et le développement, ce qui incite à de nouvelles recherches sur les effets de l’exposition aux écrans sur la croissance des enfants", souligne l’autrice principale, le Dr Aylin Kılınç Uğurlu. Elle rappelle que l’étude porte sur des rats. "Nous ne pouvons pas être sûrs que ces résultats seraient reproduits chez les enfants, mais nos données suggèrent qu’une exposition prolongée à la lumière bleue accélère à la fois la croissance physique et la maturation du cartilage de croissance, conduisant à une puberté précoce", prévient-elle.

Pour l’heure, elle compte poursuivre ses travaux sur les rongeurs en s’intéressant aux effets de l’exposition à la lumière bleue avant la puberté sur la taille et de squelette des rats adultes. "Nous souhaitons étudier les effets à long terme de l’exposition à la lumière bleue avant la puberté et déterminer si certaines durées ou intensités d’exposition ont des effets réversibles ou permanents sur le squelette plus tard dans la vie", précise le Dr Aylin Kılınç Uğurlu.