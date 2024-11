Bronchiolite, Covid-19 : le port du masque à nouveau obligatoire dans les hôpitaux d’Île-de-France

L'ESSENTIEL Face à l'épidémie de bronchiolite, l'AP-HP rend le port du masque chirurgical obligatoire dans tous les hôpitaux d'Île-de-France.

Il est obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans dès l'entrée au sein des espaces dans lesquels circulent des patients.

Ces recommandations seront mises à jour en fonction de l’évolution des épidémies hivernales.

"Au regard du passage de la région Île-de-France en phase d’épidémie de bronchiolite et de la circulation active du SARS-CoV-2, un masque chirurgical doit être porté par toutes les personnes dès l’entrée dans les espaces dans lesquels circulent des patients", prévient l’AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris) dans un communiqué de presse, publié le 8 novembre.

Port du masque à l'hôpital : qui sont les personnes concernées ?

Le masque chirurgical, dispositif médical qui permet de limiter la transmission des microbes en retenant les émissions des gouttelettes respiratoires de son porteur, est obligatoire depuis le mois de novembre dans tous les établissements de l’AP-HP. Il doit être porté “dès l’entrée dans les espaces dans lesquels circulent des patients” par tous les professionnels (quels que soient les secteurs d’activités), les intervenants au contact de patients (ambulanciers, bénévoles…) ainsi que les patients.

L'organisme précise que les malades doivent continuer à le porter quand ils sont dans les salles d’attente et lorsqu’ils circulent dans l'établissement. S’ils sont hospitalisés, ils doivent le mettre dès qu'ils sortent de leur chambre. Il est également demandé aux accompagnants et aux visiteurs âgés de plus de six ans de suivre cette consigne.

Bronchiolite : l’épidémie sévit depuis deux semaines en Île-de-France

L’AP-HP a pris la décision de réintroduire le port du masque obligatoire dans ses établissements, car l’épidémie de bronchiolite sévit en Île-de-France depuis deux semaines.

Le bilan hebdomadaire de Santé Publique France, publié le 13 novembre 2024, indique "la poursuite de l’augmentation des passages aux urgences pour bronchiolite". Cette infection, qui touche principalement les bébés, concernait 8,7 % des passages aux urgences et 16,7 % des hospitalisations dès moins de 2 ans entre le 4 et 10 novembre 2024. Parmi les 1.659 enfants de cet âge vus aux urgences pour bronchiolite pendant cette période, 458 (27,6 %) ont été hospitalisés, dont 428 étaient âgés de moins de 1 an selon les données transmises.

Si les indicateurs de la Covid-19 tendent à se stabiliser, l’AP-HP précise qu’en l’Île-de-France le coronavirus circule toujours activement.