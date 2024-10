Un homme est mort sans savoir qu’il avait 3 pénis

L'ESSENTIEL Des étudiants ont découvert qu'un homme décédé à 78 ans avait trois pénis.

Visuellement, l'homme ne semblait pas avoir d'anomalie. Les deux pénis supplémentaires se trouvaient dans son scrotum.

Cette anomalie est appelée triphallie. Il s'agit du deuxième cas documenté au monde.

Des étudiants de l’école de médecine de l’université de Birmingham ont été particulièrement surpris alors qu’ils ont disséqué le corps d’un homme de 78 ans en classe. Et ce n’est pas parce que ces futurs médecins n’avaient pas assez révisé leurs cours d'anatomie. Ils ont découvert que le septuagénaire décédé avait trois pénis.

Il s’agit du deuxième cas répertorié, selon l’étude de cas publiée dans la revue Journal of Medical Case Reports.

Deux pénis “cachés” dans le scrotum

Les chercheurs précisent que visuellement l’homme semblait avoir des parties intimes “normales”. Les étudiants ont repéré sa particularité uniquement quand ils ont commencé à disséquer le pénis. Les deux pénis plus petits (3,5 cm environ) supplémentaires se trouvaient dans le scrotum.

"Chaque arbre pénien affichait son propre corps caverneux et son propre gland de pénis", précisent les auteurs dans l’article. "Le pénis primaire ainsi que le plus grand et le plus superficiel des pénis surnuméraires partageaient un seul urètre. Ce dernier traversait le pénis secondaire avant son passage à travers le pénis primaire. Une structure de type urètre était absente du plus petit pénis surnuméraire."

Cette anomalie congénitale rare est appelée triphallie. Il est fort probable que l’homme n’était pas été au courant de sa particularité. "Cependant, il a peut-être vécu avec des déficits fonctionnels en raison de l'anatomie anormale de la région, qui peut inclure des infections des voies urinaires, une dysfonction érectile ou des problèmes de fertilité", ajoutent les scientifiques.

Polyphallie : une anomalie peut être plus répandue qu’on le pense

La diphallie, le fait d’avoir deux pénis, a été observée une centaine de fois. Les chercheurs estiment que ce type d'anomalie se produit 1 fois sur 5,5 millions de naissances vivantes. La triphallie est encore plus rare. Elle n’avait été jusque-là observée qu’une fois en Irak en 2020 sur un nourrisson de 3 mois.

Toutefois, les auteurs notent "Sans dissection, cette variation anatomique serait restée inaperçue, ce qui suggère que la prévalence de la polyphallie (le fait d'avoir plusieurs pénis, NDLR) pourrait être plus importante que prévu".

Pour les chercheurs, ce cas montre qu’il est essentiel que les professionnels de santé aient conscience de l’existence de la polyphallie malgré sa rareté face à des patients présentant "des symptômes urologiques et pour les interventions de soins de santé, telles que l'insertion simple de cathéter, l'imagerie urologique et la chirurgie".