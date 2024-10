Endotest : le test salivaire bientôt pris en charge dans le cadre du forfait innovation

L'ESSENTIEL Le test salivaire Endotest, développé par l’entreprise Ziwig, est novateur, non-invasif et efficace pour diagnostiquer l’endométriose, selon la HAS.

Aujourd’hui, l’autorité sanitaire s’est prononcée en faveur d’une prise en charge financière dérogatoire du dispositif, utilisé en troisième ligne, dans le cadre du forfait innovation.

Cela va faciliter son accès aux patientes souffrant de douleurs chroniques.

En France, l'endométriose touche entre 1,5 et 2,5 millions de femmes en âge de procréer, soit une personne sur 10. En plus d’être une source de douleurs chroniques et d'infertilité, les patientes souffrant de cette affection sont confrontées à un retard diagnostique quasi systématique, qui est en moyenne de sept ans, selon l’Assurance Maladie.

Endométriose : le test salivaire utilisé en troisième ligne

Pour lutter contre cette errance médicale et faciliter la prise en charge des malades, la biotech lyonnaise Ziwig a mis au point un test salivaire, appelé Endotest, qui permet de diagnostiquer cette pathologie gynécologique handicapante en quelques jours. Ce dernier "se présente sous la forme d'un kit d'autoprélèvement, réalisé à domicile par la femme concernée qui l’envoie ensuite à un laboratoire via une enveloppe jointe dans la boîte. Il permet de caractériser l’expression de multiples biomarqueurs grâce à la réalisation d’un séquençage haut débit et l’utilisation d’un algorithme conçu par intelligence artificielle".

Après avoir reconnu l’efficacité diagnostique, le caractère novateur et non-invasif de ce test qui couvre un besoin médical qui ne l’est pas, la Haute Autorité de Santé (HAS) a préconisé qu’il soit réalisé en troisième ligne, plus précisément après des examens d’imagerie négatifs et la persistance des douleurs malgré un traitement médical adapté, mais avant la cœlioscopie. Cependant, elle a indiqué que des recherches complémentaires visant à évaluer son utilité clinique dans la pratique courante étaient nécessaires. C’est pourquoi l’autorité sanitaire a proposé au fabricant de l’Endotest de déposer une demande pour l’intégrer dans un forfait innovation, plutôt que de donner son feu vert pour un remboursement de droit commun.

La HAS autorise l’intégration de l’Endotest dans un forfait innovation

Ce 18 octobre 2024, la HAS a publié un avis favorable à la prise en charge financière du test salivaire dans le cadre du forfait innovation. Pour rappel, le forfait innovation est un dispositif de prise en charge dérogatoire et temporaire, qui aide à faciliter l’accès des patients à des technologies innovantes. "Il permet en pratique à un industriel ou un conseil national professionnel d’obtenir la prise en charge financière de sa technologie dès la mise en place de l’étude clinique qui établira la preuve de son efficacité. Le forfait innovation est accordé par les ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale après avis de la HAS sur l’éligibilité de la demande, c’est-à-dire le caractère innovant de la technologie concernée et la pertinence du protocole de l’étude clinique proposée", peut-on lire dans le communiqué.