Tension d’approvisionnement sur un médicament anti-hypertenseur : comment réagir ?

L'ESSENTIEL Des rappels de lots de trandolapril sont en cours, à cause d’un défaut de fabrication.

Cela créé des tensions d’approvisionnement : certains patients n’ont plus accès au médicament.

Ils doivent consulter rapidement leur médecin traitant pour trouver une alternative, sans interrompre ni modifier leur traitement.

Une simple erreur dans la fabrication d’un médicament peut avoir de lourdes conséquences. Récemment, les laboratoires Biogaran et Viatris ont signalé une variation de la teneur d’une substance active dans certains lots de trandolapril. Les gélules de ce médicament anti-hypertenseur sont rappelées. En pharmacie, des tensions sur l’approvisionnement apparaissent à cause de stocks insuffisants.

Des tensions d’approvisionnement liées à un défaut dans le dosage

Le médicament est prescrit contre l’hypertension artérielle, mais aussi dans la prévention secondaire post-infarctus du myocarde chez les patients avec dysfonction du ventricule gauche. Les lots non-conformes repérés par les laboratoires concernent uniquement les boîtes de 2 mg et 4 mg. "Certains présentent une teneur en trandolapril très variable, pouvant entraîner un risque de sous-dosage ou de surdosage chez les patients, explique l’ANSM dans un communiqué. (…) Les spécialités Odrik et Trandolapril 0,5 mg Biogaran ne sont pas concernées par ce défaut et restent disponibles mais en quantités insuffisantes pour couvrir l’ensemble des besoins."

Trandolapril : comment réagir si vous êtes concerné par les tensions d’approvisionnement ?

L’ANSM a mis au point une "conduite à tenir" pour les patients concernés et les professionnels de santé afin de limiter le risque d’incident lié à ces tensions d’approvisionnement. Les patients traités avec du Trandolapril Viatris, du Trandolapril Biogaran ou de l’Odrik, doivent contacter dès que possible leur médecin de traitant. "Il vous prescrira si nécessaire un médicament équivalent afin que votre traitement ne soit interrompu en aucun cas", alerte-t-elle. Pour les personnes atteintes d’hypertension, d’autres traitements de la famille des inhibiteurs du système rénine angiotensine pourront être prescrits. Pour les personnes prenant du trandolapril en prévention après un infarctus du myocarde, deux autres médicaments peuvent être utilisés : le ramipril et le captopril.

Hypertension : il ne faut pas interrompre le traitement sans avis médical

L’ANSM insiste sur un point : les patients ne doivent pas interrompre leur traitement de façon brutale, ou même le modifier sans l’avis d’un professionnel de santé. Les risques associés à une interruption brutale du traitement sont importants.

Par ailleurs, si vous prenez toujours du trandolapril et que des symptômes évocateurs d’une hypertension, comme les maux de tête, l’essoufflement ou les étourdissements, apparaissent, il est nécessaire de consulter un médecin. "La probabilité de survenue d’un effet indésirable en lien avec ce défaut qualité est très faible au regard du risque réel en cas d’arrêt brutal du traitement", rassure toutefois l’ANSM.