Les breakdancers risquent de souffrir d'un «trou de tête» à cause des rotations répétées sur le crâne

L'ESSENTIEL Des médecins mettent en garde contre la pratique à répétition du headspin. Il s'agit d'un mouvement de breakdance consistant à tourner sur sa tête.

Ils rapportent qu'un breakdancer a développé une tumeur en haut du crâne à cause de ce mouvement.

Les analyses ont montré qu'elle était bénigne.

Si les performances des breakdancers aux Jeux olympiques de Paris 2024 vous ont donné une envie irrépressible d’apprendre ce style de danse, prudence. Des médecins révèlent que le célèbre mouvement appelé "Headspin" (le fait de tourner sur sa tête) peut provoquer des lésions importantes au cuir chevelu.

Ils ont lancé cette mise en garde après avoir traité un amateur de breakdance ayant développé une tumeur bénigne en haut du crâne. Son cas a été présenté dans la revue BMJ Case Reports le 10 octobre 2024.

Headspin à répétition : des tumeurs sur le crâne causées par le frottement

La fréquence des blessures est plus élevée avec le breakdance que pour les autres types de danses. Si je vous demande de dresser la liste des plus fréquentes, vous citerez, à raison, les fractures et les foulures des poignets, les lésions du rachis cervical ou encore des égratignures. Mais, il y a aussi un trouble moins connu du grand public baptisé "headspin hole" (trou de tête en français) causé par la pratique régulière de headspins.

Ce trouble, résultant du frottement de la tête sur le sol, se caractérise par une masse fibreuse sur le cuir chevelu, une perte de cheveux et une sensibilité au niveau du haut du crâne. Des médecins de l'hôpital universitaire de Copenhague rapportent avoir observé cette pathologie chez un breakdancer dans la trentaine qui avait passé les 5 dernières années à perfectionner ce mouvement de danse.

L’IRM a révélé que la protubérance était constituée d’une fibrose sous-galéale (c’est-à-dire d’un hématome entre le crâne et le cuir chevelu) et d'un épaississement sous-cutané.

Breakdance : une opération pour soigner le Headspin hole

Les médecins ont réalisé une ablation chirurgicale de la tumeur du danseur. Outre une amélioration esthétique de la forme du crâne, le patient a assuré que ses douleurs ont été soulagées.

"L'analyse histologique a montré une fibrose étendue sans malignité. Le suivi postopératoire a indiqué une satisfaction élevée du patient et une réduction significative de la masse", ajoutent les auteurs dans leur article.

Les scientifiques précisent que ce cas souligne "l'importance de reconnaître les affections chroniques du cuir chevelu chez les breakdancers et suggère qu'une intervention chirurgicale peut être un traitement efficace".