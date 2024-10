La pollution de l’air affecte le développement cérébral des enfants

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis en évidence que la pollution de l’air, même en dessous des normes, peut altérer le développement cérébral des enfants.

En se basant sur 40 études, les chercheurs ont trouvé des différences dans le volume de matière blanche et dans les connexions cérébrales, ainsi que des signes précoces de maladies comme l’Alzheimer.

Les enfants sont plus vulnérables aux effets de la pollution atmosphérique car leur cerveau est en plein développement et leur corps en croissance absorbe plus de contaminants par kilogramme de poids corporel que les adultes. Sans compter qu’ils passent plus de temps à l’extérieur.

La pollution atmosphérique est un problème de santé publique bien connu, affectant les écosystèmes, les animaux, et, bien sûr, l’humain. Mais ses effets vont-ils jusqu’à modifier le développement cérébral des enfants ? D’après une nouvelle étude, même des niveaux de pollution de l’air jugés "sûrs" par les normes gouvernementales pourraient entraîner des changements dans le cerveau des plus jeunes.

Des changements dans le cerveau des enfants liés à la pollution

Pour arriver à cette conclusion, publiée dans la revue Developmental Cognitive Neuroscience, les chercheurs de l’Université de Californie à Davis (Etats-Unis) ont examiné 40 études internationales empiriques sur le lien entre la pollution atmosphérique extérieure et les différences observées dans le cerveau des enfants. Les méthodes utilisées pour mesurer les changements cérébraux varient selon les études : certaines se basent sur des techniques comme l’IRM, d’autres sur les changements chimiques influençant la santé du cerveau. Chaque étude incluait des mesures précises de la pollution de l’air associées à l’adresse ou au quartier de l’enfant.

Les résultats, inquiétants, révèlent des anomalies dans le volume de la matière blanche, qui est associé à la fonction cognitive, dans les connexions cérébrales et, dans certains cas, les marqueurs précoces de maladies neurodégénératives comme l’Alzheimer. "Nous observons des différences dans les résultats cérébraux entre les enfants exposés à des niveaux plus élevés de pollution par rapport à ceux qui y sont moins exposés", expliquent les scientifiques, dans un communiqué.

Fait surprenant, ces différences dans le cerveau des enfants ont été constatés même dans des régions respectant les normes de qualité de l’air. "Beaucoup de ces études incluent des enfants vivant dans des endroits où les niveaux de polluants atmosphériques sont bien en deçà des seuils établis par les réglementations américaines ou européennes", précisent les chercheurs.

Les enfants plus vulnérables à la pollution de l'air

Problème, les enfants et adolescents sont particulièrement sensibles aux effets de la pollution atmosphérique, rappelle l’étude. Leur cerveau est en plein développement et leur corps en croissance absorbe plus de contaminants par kilogramme de poids corporel que les adultes. Sans compter qu’ils passent généralement plus de temps à l’extérieur, augmentant ainsi leur exposition aux particules de pollution.

Pour renforcer leurs conclusions, les chercheurs ont également examiné des études expérimentales menées sur des animaux, qui confirment que la pollution peut entraîner des résultats similaires à ceux observés chez les enfants, y compris des marqueurs précoces de la maladie d'Alzheimer.

En conclusion, les auteurs de l’étude proposent plusieurs pistes d’action pour limiter l’exposition des enfants à la pollution de l’air. Parmi les recommandations, on retrouve l’installation de filtres à air dans les maisons et les écoles situées à proximité des autoroutes ou des usines.