Comment les antidépresseurs affectent-ils la vie sexuelle ?

Les antidépresseurs sont un outil important pour soulager les troubles dépressifs et anxieux. Cependant, leurs effets secondaires peuvent parfois toucher la vie intime et engendrer des frustrations et des incompréhensions. Avec une bonne communication et le soutien adéquat, il est possible de trouver des solutions.

Les impacts potentiels sur la libido

Les antidépresseurs, en particulier ceux de la classe des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), sont connus pour réduire la libido chez certaines personnes. En augmentant les niveaux de sérotonine dans le cerveau, ces médicaments peuvent avoir pour effet de diminuer le désir sexuel.

Pour certains, cela peut se traduire par une baisse notable de l’intérêt pour l’activité sexuelle, voire une absence totale de désir. Les études montrent aussi que plus la dose est élevée, plus ces effets peuvent être prononcés.

Les effets sur la performance sexuelle

Chez certains hommes, des troubles de l’érection peuvent devenir plus fréquents lors de la prise d'un antidépresseur. De même, hommes et femmes peuvent avoir des difficultés à atteindre l’orgasme, même lorsqu’ils ressentent du plaisir.

Cependant, ces effets ne sont généralement pas permanents. Une fois le traitement arrêté ou ajusté, la libido et la fonction sexuelle reviennent souvent à la normale.

Comment surmonter ces effets secondaires ?

La clé pour gérer ces effets secondaires est la communication et la collaboration. Il est important de ne pas hésiter à parler de ces problèmes avec son partenaire et son médecin.

Des ajustements de traitement, comme une réduction de la dose ou un changement de médicament, peuvent parfois améliorer la situation. Par ailleurs, des solutions alternatives, comme des séances de thérapie de couple ou le recours à des médicaments stimulant la sexualité, peuvent être envisagées.

Il est également essentiel de se rappeler que chaque personne réagit différemment aux antidépresseurs. Certains ne rencontrent aucune difficulté, tandis que d'autres peuvent avoir besoin de plus de temps pour s'adapter. Le soutien du partenaire et une approche ouverte et non critique sont des éléments cruciaux pour maintenir l’harmonie dans le couple.

En savoir plus : "Antidépresseurs : Le vrai du faux" d'Adeline Gaillard et David Gourion.