Ce signe sur votre visage peut être un symptôme du cancer du poumon

L'ESSENTIEL Un cancer du poumon est une maladie des cellules des bronches ou, plus rarement, des cellules qui tapissent les alvéoles pulmonaires.

Avec 52.777 nouveaux cas diagnostiqués en 2023 (33.438 chez l'homme et 19.339 chez la femme), le cancer du poumon est une maladie fréquente en France.

L'affaissement du visage peut être un symptôme du cancer du poumon.

Un médecin décrit dans la revue Parade un symptôme peu connu du cancer du poumon.

Cancer du poumon : pourquoi provoque-t-il un affaissement du visage ?

L'affaissement du visage (souvent associé à une absence de transpiration d'un côté de la face) peut en effet être un signe de cancer du poumon. "Cette manifestation peut refléter une lésion ou une masse dans la partie supérieure du poumon", explique le Dr Jimmy Johannes.

Notre spécialiste explique ce phénomène par le fait que certains nerfs alimentant le visage et les yeux proviennent de la moelle épinière. "Une tumeur dans la partie supérieure du poumon peut toucher ces nerfs, ce qui entraîne des symptômes neurologiques", indique-t-il.

L'affaissement du visage est-il toujours un signe de cancer du poumon ? Non, mais il doit inciter à se rendre aux urgences le plus rapidement possible. "D'autres lésions pouvant affecter le même ensemble de nerfs peuvent provoquer les mêmes symptômes que nous venons de citer, comme par exemple un accident vasculaire cérébral, un traumatisme de la base du crâne ou de la colonne vertébrale au niveau du cou, un anévrisme et une dissection de l'aorte thoracique/de l'artère carotide", explique le Dr Jimmy Johannes.

Cancer du poumon : quels sont les autres symptômes ?

L'affaissement du visage n'est pas le seul signe d'alerte du cancer du poumon. "Cette pathologie aussi peut se manifester par une toux, des expectorations sanglantes, une perte de poids, une douleur à la paroie thoracique et un essoufflement", explique le Dr Jimmy Johannes. "Mais souvent, le cancer du poumon ne provoque aucun symptôme jusqu'à ce qu'il soit à un stade avancé", déplore-t-il.



Avec 52.777 nouveaux cas diagnostiqués en 2023 (33.438 chez l'homme et 19.339 chez la femme), le cancer du poumon est une maladie fréquente en France.



"Malheureusement, 60 % des individus restent diagnostiqués au stade métastatique qui est généralement considéré comme non curable. Le dépistage du cancer du poumon permet d’augmenter la proportion des patients pris en charge précocement, donc éligibles à des traitements curatifs, ce qui augmente les chances de guérison et de survie", expliquait il y a peu le Collectif "Ensemble nous poumons".

Qu'est-ce qui provoque le cancer du poumon ?

Un cancer du poumon, appelé aussi "cancer bronchique ou cancer bronchopulmonaire", est une maladie des cellules des bronches ou, plus rarement, des cellules qui tapissent les alvéoles pulmonaires. "Il se développe à partir d’une cellule initialement normale qui se transforme et se multiplie de façon anarchique jusqu’à former une masse appelée tumeur maligne" indique l'Institut national du cancer.

Le tabagisme provoque 85 % des cas de cancer du poumon.