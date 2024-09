Des symptômes gênants apparaissent sur son pénis à cause d’une intoxication alimentaire

L'ESSENTIEL Un homme de 38 ans souffrait de gonflements et de rougeurs au niveau du pénis.

Les médecins ont découvert qu'une intoxication alimentaire en était responsable.

Les bactéries ont traversé sa peau pendant un rapport sexuel.

Un homme de 38 ans a souffert pendant près d’une semaine de symptômes gênants sur son pénis : gonflements, croûtes et rougeurs. Après une consultation chez un urologue, il a découvert leur origine : une intoxication alimentaire. Son cas est raconté par des scientifiques dans Annals of Medicine and Surgery.

Intoxication alimentaire : des symptômes gastro-intestinaux apparus après un rapport sexuel

Dans leur rapport, ils expliquent que les symptômes sont apparus après "un épisode de diarrhée et de vomissements sévères", eux-mêmes survenus "quelques heures après des rapports sexuels vigoureux avec sa femme". Ils constatent que cela a déclenché une infection de la peau du pénis par un "organisme inhabituel" : Bacillus (B.) cereus. Cette bactérie est notamment présente dans les aliments contaminés, comme le riz réchauffé. Une personne infectée peut souffrir de "symptômes gastro-intestinaux après une ingestion, notamment la diarrhée, les nausées, et des vomissements".

Après s’être présenté aux urgences du centre médical de l’American University of Beyrouth au Liban, le trentenaire a passé différents examens médicaux. Les médecins lui ont notamment prélevé des échantillons sur le pénis : ils ont ainsi découvert la présence de Bacillus cereus.

D’après leurs conclusions, l’infection au niveau du pénis a été déclenchée par cet épisode de diarrhée et vomissements apparu immédiatement après le rapport sexuel avec sa femme. "L’acte intime peut augmenter le risque de bactéries imprégnant la peau en raison des modifications des vaisseaux sanguins (…), précise un article du Daily Mail. La bactérie aurait établi un contact direct avec l'aine du patient."

Un premier cas documenté dans la littérature scientifique

Ce type d'infection est extrêmement rare. "Nous rapportons un cas unique d'infection cutanée pénienne causée par B. cereus, un responsable inhabituel, pour une forme rare, concluent les auteurs du rapport scientifique. Il s'agit du premier cas dans la littérature décrivant une telle entité." Généralement, les infections bactériennes au niveau du pénis surviennent à cause d’une plaie restée ouverte.

Comment soigner une infection bactérienne au niveau du pénis ?

Après avoir découvert l’origine des symptômes, les médecins ont prescrit un traitement au patient : une crème à l’acide fucidique à appliquer pendant deux semaines, jusqu’à récupération complète. Ce type de pommade est souvent utilisé en cas d’infection oculaire. En parallèle, ils lui ont recommandé de laver soigneusement la zone touchée et d’éviter les rapports sexuels et la masturbation jusqu’à son rétablissement. Un mois après son passage aux urgences, ce trentenaire était complètement guéri.