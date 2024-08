Mpox : comment s'en protéger et protéger les autres

L'ESSENTIEL Mpox se transmet principalement par contact direct avec une personne infectée ou des objets contaminés.

Les mesures de prévention incluent le lavage fréquent des mains, l'isolement des personnes infectées et la désinfection des surfaces.

Si vous présentez des symptômes, consultez un médecin sans délai et informez vos contacts étroits.

Mpox, aussi appelée variole du singe, est une maladie virale qui a attiré l’attention mondiale ces dernières années en raison de son potentiel de propagation rapide au-delà des régions où elle était historiquement confinée. Bien que la maladie soit généralement moins grave que d’autres infections virales, comme la variole, elle peut entraîner des complications sérieuses, en particulier chez les personnes immunodéprimées, les enfants et les personnes âgées. Il est donc crucial de connaître les moyens de se protéger et de protéger les autres contre cette infection.

Comprendre la transmission de Mpox

Mpox se transmet principalement par contact direct avec les fluides corporels, les lésions cutanées ou les gouttelettes respiratoires d'une personne infectée. Elle peut également être contractée en touchant des objets, des vêtements ou de la literie contaminés par le virus. Contrairement à certaines maladies respiratoires comme la COVID-19, Mpox ne se propage pas aussi facilement dans l'air, mais cela ne signifie pas que la vigilance peut être relâchée.

Les symptômes de Mpox commencent souvent par une fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et une fatigue intense, suivis d'une éruption cutanée caractéristique qui évolue en vésicules, puis en croûtes. Ces symptômes peuvent durer de deux à quatre semaines. La période d'incubation, c'est-à-dire le temps entre l'exposition au virus et l'apparition des symptômes, est généralement de 6 à 13 jours, mais peut aller jusqu'à 21 jours.

Les mesures de prévention individuelle contre Mpox

- Éviter le contact avec les personnes infectées : La première ligne de défense contre Mpox est d'éviter tout contact étroit avec une personne présentant des symptômes de la maladie. Cela inclut le contact physique direct ainsi que le partage de vêtements, de draps ou d'autres objets qui pourraient être contaminés.

- Lavage des mains : Comme pour de nombreuses maladies infectieuses, le lavage des mains fréquent avec du savon et de l'eau est une mesure simple mais extrêmement efficace. En l'absence d'eau et de savon, un gel hydroalcoolique peut être utilisé comme alternative.

- Port du masque et des gants : Lorsque vous êtes en contact étroit avec une personne potentiellement infectée, porter un masque et des gants peut réduire le risque de transmission. Cela est particulièrement important pour les travailleurs de la santé ou les personnes qui s’occupent de membres de la famille malades.

- Nettoyage et désinfection : Il est essentiel de nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces, les vêtements et les objets potentiellement contaminés. Les désinfectants ménagers courants sont efficaces contre le virus.

Les mesures de protection communautaire

- Isolation des personnes infectées : Si vous ou un membre de votre foyer présentez des symptômes de Mpox, il est important de s'isoler des autres pour éviter de propager l'infection. Cela comprend rester dans une pièce séparée et utiliser des articles personnels distincts, comme les serviettes et les couverts.

- Informer les contacts étroits : Si vous êtes diagnostiqué avec Mpox, il est crucial d’informer rapidement les personnes avec lesquelles vous avez été en contact étroit. Cela permet à ces personnes de surveiller l’apparition de symptômes et de prendre des mesures pour éviter de transmettre le virus à d'autres.

- Vaccination : Bien que le vaccin contre la variole puisse offrir une certaine protection contre Mpox, des vaccins spécifiques sont en cours de développement et peuvent être recommandés pour les personnes à haut risque, comme les travailleurs de la santé. Consultez votre médecin pour savoir si vous êtes éligible à la vaccination.

Que faire en cas de symptômes ?

Si vous développez des symptômes évocateurs de Mpox, comme une fièvre suivie d'une éruption cutanée, il est important de consulter immédiatement un professionnel de santé. Évitez de vous rendre directement à l'hôpital ou au cabinet médical pour ne pas risquer de contaminer d'autres personnes ; contactez plutôt votre médecin par téléphone pour obtenir des conseils sur la marche à suivre.

Une fois diagnostiqué, suivez les recommandations de votre médecin, qui peuvent inclure l'isolement à domicile, la prise de médicaments antiviraux si nécessaire, et des soins de soutien pour soulager les symptômes.

Mpox est une maladie sérieuse, mais des gestes simples peuvent grandement réduire le risque de propagation. En suivant les conseils de prévention, vous contribuez à protéger non seulement votre santé, mais aussi celle de votre communauté. La vigilance et la responsabilité collective sont essentielles pour contenir cette épidémie et limiter son impact.

La conduite à tenir en cas d'exposition à Mpox

Si vous avez été en contact avec une personne infectée par Mpox :

- Surveillez vos symptômes : Soyez attentif à l'apparition de fièvre, de douleurs musculaires, ou d'une éruption cutanée dans les 21 jours suivant l'exposition.

- Limitez vos contacts : Évitez tout contact étroit avec d'autres personnes, surtout les personnes vulnérables, pendant cette période d'incubation.

- Consultez un médecin : Si des symptômes apparaissent, contactez immédiatement un professionnel de santé pour une évaluation et suivez strictement ses recommandations.

En adoptant ces mesures, vous contribuez à limiter la propagation du virus.