Maladies cardiaques : les coeurs des pythons pourraient inspirer de nouvelles thérapies

L'ESSENTIEL Une étude montre que le cœur du python grossit 24 heures après avoir dévoré une proie massive.

En outre, son tissu cardiaque s'assouplit considérablement et l'organe se contracte de plus en plus fort pour plus que doubler son pouls.

Pendant ce temps, des gènes entrent en action pour aider à multiplier par quarante le métabolisme du serpent.

"Les serpents constricteurs, en particulier les pythons, peuvent passer des mois, voire une année, dans la nature sans manger", a déclaré Leslie Leinwand, professeur de biologie moléculaire, cellulaire et du développement à l’université du Colorado à Boulder (États-Unis). Cependant, après avoir dévoré une proie massive, le cœur des reptiles grossit considérablement, leur fréquence cardiaque double et leur sang devient blanc laiteux en raison de la circulation de graisses qui nourrissent le tissu cardiaque au lieu de l'endommager. Dans une récente étude, des scientifiques de l’université du Colorado à Boulder (États-Unis) ont voulu savoir comment les cœurs des pythons parviennent à cette réponse adaptative dans les 24 premières heures après s'être nourris.

En 24 heures, le cœur du python devient moins rigide et plus efficace sur le plan énergétique

Pour mener à bien leurs travaux, l’équipe a donné à des pythons, qui avaient jeûné pendant 28 jours, un repas représentant 25 % de leur poids corporel et les ont comparés à des serpents qui n'avaient pas été nourris. Les résultats, parus dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ont montré que le cœur des serpents bien nourris grossissait. En outre, des faisceaux spécialisés de muscles cardiaques, appelés myofibrilles, qui aident le cœur à se dilater et à se contracter, se ramollissaient et se contractaient avec une force supérieure d'environ 50 %.

Ces reptiles présentaient également de "profondes différences épigénétiques", c'est-à-dire des différences dans les gènes activés ou désactivés, par rapport aux pythons qui avaient jeûné. Les auteurs ont estimé que certains des gènes pourraient inciter le cœur du python à utiliser et brûler des graisses plutôt que des sucres comme carburant. Deux semaines plus tard, une fois le festin digéré, tous les systèmes sont revenus à la normale, le cœur restait à peine plus gros et était plus fort qu'avant.

Fibrose cardiaque : une future une prouesse médicale grâce à l’étude des pythons ?

Selon les chercheurs, ce processus extraordinaire pourrait inspirer de nouveaux traitements pour une maladie cardiaque humaine courante, appelée fibrose cardiaque, dans laquelle le tissu cardiaque devient rigide, ainsi que pour d’autres pathologies. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour identifier précisément les gènes et les métabolites en jeu et leur rôle.