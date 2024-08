Les suppléments de magnésium sont-ils bons pour la santé ?

L'ESSENTIEL Premier avantage annoncé, la supplémentation en magnésium améliorerait la santé osseuse. "Le magnésium est important pour la formation des os, et certaines études ont montré que les hommes et les femmes ayant un apport plus élevé en magnésium avaient des os plus sains", confirme Edward Saltzman.

Le magnésium est un minéral naturellement présent dans de nombreux aliments, comme les noix, les graines, les légumineuses ou encore certains légumes verts. Nous en avons besoin pour assurer un fonctionnement sain des muscles, des nerfs et du système cardiovasculaire. "Si la plupart des gens ont un taux de magnésium suffisant grâce à leur alimentation quotidienne, on entend parfois dire que les suppléments de magnésium présentent de nombreux avantages. Mais certains sont fortement étayés par des preuves scientifiques, tandis que d'autres non."

Dans un récent article publié sur le site de l’Université Tufts aux Etats-Unis, l’expert en nutrition Edward Saltzman se propose de démêler le vrai du faux des bénéfices santé de la supplémentation en magnésium.

Les suppléments de magnésium boostent bien la santé osseuse

Premier avantage annoncé, la supplémentation en magnésium améliorerait la santé osseuse. "Le magnésium est important pour la formation des os, et certaines études ont montré que les hommes et les femmes ayant un apport plus élevé en magnésium avaient des os plus sains", confirme le spécialiste. De plus, il existe des preuves que l'augmentation de l'apport en magnésium peut augmenter la densité osseuse chez les femmes ménopausées et âgées – qui sont les plus à risque de développer l'ostéoporose, une maladie caractérisée par une fragilisation des os.

Le magnésium a aussi la réputation d’aider à lutter contre les troubles de sommeil, car "il joue un rôle dans la libération des neurotransmetteurs et la relaxation musculaire". Mais Edward Saltzman n’est pas convaincu par "les tendances Tiktok" qui promeuvent cette idée. Contre les insomnies, il plaide plutôt pour une réduction du temps d’écran et de la caféine, ou pour un rythme coucher-lever plus constant. "Si vous voulez essayer le magnésium comme somnifère, ne dépassez pas les 300 milligrammes par jour, c’est-à-dire un peu moins que l'apport quotidien recommandé pour les adultes", prévient-il.

Magnésium et santé cardiovasculaire ?

Il existe également "peu de preuves que le magnésium peut améliorer la santé cardiovasculaire", affirme le nutritionniste. Des études ont certes montré que les suppléments de magnésium peuvent entraîner de légères baisses de la pression artérielle et réduire le risque de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, tout comme l’ajout d’aliments riches en magnésium, via le régime DASH par exemple. "Mais cela peut être dû aux avantages des aliments comme les fruits, les légumes, les légumineuses et les grains entiers plutôt qu'aux avantages du magnésium lui-même", tempère Edward Saltzman.

Le spécialiste recommande, de manière générale, de ne pas se supplémenter si votre corps ne vous alerte pas d’un manque de magnésium. Celui-ci peut se manifester par des symptômes tels que la fatigue, des maux de tête, des vertiges, des douleurs musculaires... S’ils apparaissent, il est préconisé de consulter son médecin traitant afin de confirmer le diagnostic de la carence en magnésium. Et auquel cas envisager une supplémentation.



