Beaucoup de femmes manquent de magnésium : ces signes que votre corps vous envoie

L'ESSENTIEL Il y a plusieurs symptômes à un manque de magnésium : paupière qui saute, crampes musculaires, fatigue récurrente, etc.

Les femmes sont plus touchées par les carences en magnésium que les hommes.

Certains aliments sont riches en magnésium comme le chocolat !

300 mg pour les femmes et 380 mg pour les hommes, ce sont les références nutritionnelles de magnésium journalière de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Mais beaucoup n'atteignent pas cette quantité et ont des carences.

Les symptômes d’une carence en magnésium chez les femmes

Avoir la paupière qui saute est souvent le premier signe d’un manque de magnésium. Ce spasme des muscles de la paupière n’est pas dangereux mais il peut être gênant pour les personnes qui en souffrent.

Autres symptômes : les muscles tendus et n’arrivent pas à se relâcher. "Comme dans toute carence, c'est d'abord la fatigue qui peut révéler une carence en magnésium, explique le docteur Laurence Plumey, médecin nutritionniste à l’hôpital Necker, à Paris, au Journal des Femmes. Mais c'est surtout la sensation de tension musculaire, que l'on appelait autrefois spasmophilie, qui doit alerter car elle est caractéristique d'un manque de magnésium." Toujours au niveau musculaire, les personnes qui manquent de magnésium peuvent avoir des crampes, le jour mais aussi la nuit.

Mais il y a aussi d’autres symptômes : la fatigue, l’irritabilité, les troubles du sommeil, des palpitations, des migraines, des fourmillements sur certains membres ou encore des ballonnements.

Comment remédier à la carence en magnésium chez les femmes ?

Les femmes sont davantage touchées par le manque de magnésium que les hommes : 77 % contre 72 %, selon l'étude Suvimax. 3 femmes sur quatre auraient une carence en magnésium.

Et l’une des raisons avancées par Laurence Plumey est qu’elles font plus de régimes que les hommes : "A partir du moment où l'on élimine des aliments, mathématiquement, on perd des vitamines et des minéraux. En outre, c'est surtout la diminution des apports alimentaires en féculents qui peut particulièrement diminuer les apports en magnésium.”

En cas de carence avérée par le médecin, il pourra alors vous prescrire une cure de magnésium, via des médicaments à prendre pendant plusieurs semaines. Mais l’alimentation compte aussi beaucoup pour éviter ce manque.

Selon le Vidal, certains aliments sont particulièrement riches en magnésium : les légumes secs, les céréales complètes, les noix, les graines, les légumes à feuilles vert foncé, la levure de bière, le germe de blé, certaines eaux minérales et, bonne nouvelle, le chocolat!