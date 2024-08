De nombreux produits à base de cacao sont contaminés par des métaux lourds

L'ESSENTIEL Le cadmium et le plomb sont des métaux lourds dangereux pour la santé.

D'après une nouvelle enquête, ils seraient très présents dans les aliments à base de cacao.

"Nous aimons tous le chocolat, mais il est important de le consommer avec modération comme d'autres aliments contenant des métaux lourds, notamment les gros poissons et le riz brun non lavé", a déclaré Leigh Frame, professeur à la faculté de médecine George Washington.

Trop de denrées à base de cacao sont contaminées par des métaux lourds susceptibles d’engendrer des problèmes de santé. C’est la conclusion d’une nouvelle étude intitulée "A Multi-Year Heavy Metal Analysis of 72 Dark Chocolate and Cocoa Products in the USA" et publiée le 31 juillet dans Frontiers in Nutrition.

43 % des produits avec du cacao contiennent trop de plomb

Pour parvenir à ces conclusions, les auteurs ont analysé 72 produits de consommation courants à base de cacao (y compris le chocolat noir, NDLR). Pendant huit ans, des prélèvements ont été effectués sur les aliments sélectionnés tous les 24 mois dans le but de détecter une éventuelle contamination au plomb, au cadmium et à l'arsenic.

Quatre éléments marquants sont ressortis de l’enquête, à savoir :

- 43 % des produits étudiés dépassent la dose maximale admissible pour le plomb.

- 35 % des produits étudiés dépassent la dose maximale admissible pour le cadmium.

- Aucun produit n'a dépassé la dose maximale autorisée pour l'arsenic.

- les aliments biologiques présentent des niveaux plus élevés de plomb et de cadmium que les produits qui ne le sont pas.

Les aliments à forte teneur en plomb peuvent être d'origine animale (crustacés, abats...) ou d'origine végétale lorsqu'ils viennent de plantes cultivées sur des sols contaminés et/ou importées de pays moins réglementés (Chine, Nigeria, Inde, Égypte, etc.). En ce qui concerne le cadmium, il faut ajouter aux produits que l’on vient de citer certaines algues marines, en particulier l’Hijiki.

Cadmium et plomb : quels risques pour la santé ?

Le cadmium est un élément très toxique qui provoque des troubles rénaux. "Il peut aussi se substituer au calcium osseux et modifier les propriétés mécaniques du squelette en créant une porosité osseuse, une déformation des os, des fractures ou un ratatinement progressif du corps", indique l’ASEF.



Le CIRC a également confirmé un effet cancérigène du cadmium sur l’organisme depuis 1993, principalement au niveau pulmonaire.



Par ailleurs, "l’intoxication au plomb est souvent asymptomatique mais conduit à des baisses de quotient intellectuel, de l’anémie, des troubles du comportement, des problèmes rénaux et des pertes auditives" rapporte l’ASEF. "Les enfants sont les plus touchés par ces maux car leur organisme absorbe plus de plomb que celui des adultes (notamment par voie digestive)", conclut-elle.