Agir de la sorte pour calmer des enfants contrariés n’est pas sans conséquences émotionnelles

L'ESSENTIEL Si les parents offrent régulièrement un appareil numérique à leur enfant pour le calmer ou pour mettre fin à une crise de colère, l'enfant n'apprend pas à réguler ses émotions.

Dans le détail, il présente de moins bonnes compétences en matière de gestion de la colère et de la frustration un an plus tard.

Plutôt que de le mettre devant un écran, il est recommandé aux parents d'accompagner l’enfant dans les situations difficiles, de l’aider à reconnaître ses émotions et de l’apprendre à les gérer.

Tablette, téléphone, ordinateur, téléviseur… Les parents les utilisent souvent pour mettre fin aux crises de colère. Problème : l’utilisation des écrans comme sucettes émotionnelles peut avoir des conséquences involontaires à long terme. C’est ce qu’ont récemment révélé des chercheurs de l’université Eötvös Loránd (Hongrie) et de l’université de Sherbrooke (Canada). Pour parvenir à cette conclusion, ils ont mené une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry.

Crises de colère : les enfants utilisant un appareil numérique arrivaient moins à gérer leur frustration

Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques ont cherché à comprendre le lien entre l'utilisation par les parents d'appareils numériques pour réguler les émotions de leurs enfants et le développement des capacités d'autorégulation des enfants, c'est-à-dire les réponses affectives, mentales et comportementales (gestion de la colère/frustration, contrôle de l’effort, impulsivité) à certaines situations. Pour cela, l’équipe a invité 265 parents d'enfants à répondre à un questionnaire évaluant l'utilisation des médias par les enfants et les parents à deux reprises, en 2020 lorsque les enfants étaient âgés de 3 ans et demi puis un an plus tard.

Les résultats ont montré que lorsque les parents utilisaient plus souvent "la régulation numérique des émotions", les enfants montraient de moins bonnes compétences en matière de gestion de la colère et de la frustration un an plus tard. Les enfants à qui l'on donnait plus souvent des appareils numériques quand ils ressentaient des émotions négatives montraient également moins de contrôle de l'effort lors de l'évaluation de suivi.

Aider les enfants à gérer leurs émotions négatives

"Les appareils numériques ne peuvent pas venir à bout des crises de colère. Les enfants doivent apprendre à gérer eux-mêmes leurs émotions négatives. Ils ont besoin de l'aide de leurs parents au cours de ce processus d'apprentissage, et non de l'aide d'un appareil numérique", a expliqué Veronika Konok, auteure principale des recherches. Ainsi, les parents ne doivent pas éviter ces situations qui pourraient être frustrantes pour l'enfant.

Pour que les parents d'enfants ayant des problèmes de gestion de la colère soient en mesure de réussir, il est important qu'ils reçoivent un soutien, selon les auteurs. Par exemple, les professionnels de la santé qui travaillent avec les familles pourraient fournir des informations sur la manière dont les parents peuvent aider leurs enfants à gérer leurs émotions sans leur donner de tablettes ou de smartphones.