Les enfants passant du temps devant les écrans parlent moins avec leurs parents

L'ESSENTIEL Un lien négatif a été établi entre le temps passé devant un écran et les mesures de dialogue parent-enfant au cours des premières années de vie.

"Pour chaque minute supplémentaire de temps d'écran, les enfants entendaient moins de mots, faisaient moins de vocalisations et participaient à moins d'interactions."

Les parents auraient besoin d’aide pour comprendre l’impact des écrans sur les interactions dans l’environnement familial.

"Technoference". C’est le phénomène récemment décrit par des chercheurs de l'université d'Australie occidentale à Adélaïde. Il s’agit du scénario dans lequel "l'exposition des jeunes enfants au temps d'écran interfère avec les possibilités de parler et d'interagir dans leur environnement familial".

Écrans : ne pas dépasser une heure par jour pour les enfants âgés de 2 à 5 ans

Dans une nouvelle étude, parue dans la revue JAMA Pediatrics, l’équipe a suivi le temps passé devant un écran par des enfants de 220 familles au cours d'une journée moyenne. Durant un suivi de 12 à 36 mois, elle a également surveillé le temps que ces enfants passaient à parler avec leurs parents. Pour rappel, les autorités sanitaires recommandent de ne pas dépasser une heure par jour pour les enfants âgés de 2 à 5 ans afin de leur "laisser suffisamment de temps pour s'adonner à d'autres activités importantes pour leur santé et leur développement".

Dans le détail, les auteurs ont utilisé une technologie de pointe pour le suivi des enfants. Tous les six mois, ils passaient une journée à porter des t-shirts ou des gilets spéciaux équipés de moniteurs sensibles. Les moniteurs suivaient et différenciaient le bruit émis par les écrans et le langage parlé par l'enfant, le parent ou un autre adulte.

"Pour chaque minute supplémentaire passée devant un écran, les enfants entendaient moins de mots"

Selon les résultats, la hausse du temps passé devant un écran était associée à une diminution des mesures de conversations entre parents et enfants. À l’âge de 3 ans, l’enfant regardait un écran pendant deux heures et 52 minutes chaque jour. "Pour chaque minute supplémentaire passée devant un écran, les enfants entendaient moins de mots, prononçaient moins de vocalisations et participaient à moins d'interactions", a signalé Mary Brushe, auteure principale des travaux. En clair, à l'âge de 3 ans, chaque minute supplémentaire passée à regarder un écran de télévision ou d'ordinateur était liée à 6,6 mots de moins prononcés avec un adulte.

D’après les scientifiques, les parents ne sont peut-être pas conscients de l'impact du temps passé devant un écran sur le développement de leurs enfants. Ainsi, ils peuvent avoir "besoin de soutien pour comprendre l'association potentielle du temps passé devant un écran avec les opportunités pour les enfants et les adultes de parler et d'interagir dans leur environnement familial".