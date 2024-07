Perturbations de la flore intestinale : une nouvelle piste dans la compréhension de l'autisme et du TDAH

L'ESSENTIEL La perturbation de la flore intestinale est liée à l'autisme et au TDAH.

Des biomarqueurs spécifiques ont été identifiés dans le microbiome intestinal des enfants.

Ces découvertes pourraient mener à de nouvelles interventions thérapeutiques pour rétablir un microbiome équilibré.

Les troubles du spectre autistique (TSA) et le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) affectent des millions d'enfants à travers le monde, mais leurs causes exactes demeurent encore floues. Les récentes découvertes issues de l'étude ABIS, qui suit une cohorte impressionnante de plus de 16 000 enfants, apportent une nouvelle dimension à notre compréhension de ces troubles : l'importance de la flore intestinale.

Cette recherche, ayant suivi plus de 16.000 enfants nés entre octobre 1997 et octobre 1999 dans le sud-est de la Suède, pourrait révolutionner notre approche de ces troubles neurodéveloppementaux.

Les microbiomes intestinaux au cœur de la recherche

La flore intestinale, composée de trillions de microorganismes, joue un rôle crucial dans de nombreux processus biologiques, y compris le développement neurologique. Dans l'étude ABIS, les chercheurs ont analysé les échantillons de selles des enfants pour identifier des biomarqueurs spécifiques liés à la diversité et à la composition de leur microbiome intestinal. Les résultats montrent une corrélation entre certaines altérations de cette flore et l'apparition de TSA et de TDAH.

Parmi les biomarqueurs identifiés, plusieurs espèces de bactéries, telles que les Bacteroides et les Firmicutes, présentent des niveaux significativement différents chez les enfants diagnostiqués avec des troubles neurodéveloppementaux par rapport aux enfants neurotypiques. Ces différences pourraient indiquer que la perturbation de l'équilibre microbien joue un rôle dans l'étiologie de ces troubles.

Les implications cliniques et thérapeutiques

Ces découvertes ouvrent de nouvelles voies pour le diagnostic et le traitement des TSA et du TDAH. En effet, si les déséquilibres microbiens peuvent être liés à ces troubles, il devient envisageable de développer des interventions ciblées pour restaurer un microbiome sain. Les probiotiques, les prébiotiques, et même les modifications alimentaires pourraient constituer des stratégies thérapeutiques prometteuses.

Le Dr Sofia Lundberg, co-auteur de l'étude, souligne l'importance de ces résultats : « Nos recherches suggèrent que les interventions précoces visant à équilibrer la flore intestinale pourraient prévenir ou atténuer les symptômes de l'autisme et du TDAH. C'est une avancée majeure qui mérite d'être explorée en profondeur. »

L'importance de l'étude longitudinale

L'étude ABIS est particulièrement précieuse en raison de sa nature longitudinale. En suivant les enfants de leur naissance jusqu'à l'âge adulte, les chercheurs peuvent observer comment les changements dans le microbiome au fil du temps sont liés à l'apparition et à l'évolution des troubles neurodéveloppementaux. Cette approche permet également d'identifier des fenêtres critiques où des interventions pourraient être particulièrement efficaces.

En outre, cette étude bénéficie d'une vaste base de données qui inclut des informations sur la santé, l'alimentation, et l'environnement des participants, fournissant un contexte riche pour interpréter les résultats.

Des perspectives futures

Les résultats de l'étude ABIS ouvrent la porte à de nombreuses questions de recherche. Par exemple, il sera crucial de déterminer si les modifications du microbiome sont une cause ou une conséquence des troubles neurodéveloppementaux. De plus, des études supplémentaires sont nécessaires pour explorer comment des facteurs tels que l'alimentation, l'usage d'antibiotiques, et l'exposition environnementale peuvent influencer la flore intestinale et, par conséquent, le développement neurologique.

Les recherches futures devront également examiner la diversité génétique des populations étudiées pour comprendre si certains groupes sont plus susceptibles de développer ces déséquilibres microbiens et les troubles associés.

L'étude menée dans le cadre de l'ABIS offre une perspective nouvelle et prometteuse sur les causes possibles des TSA et du TDAH. En identifiant les perturbations de la flore intestinale comme un facteur potentiellement crucial, elle ouvre la voie à de nouvelles stratégies de prévention et de traitement.