TSA : ces espaces élargis dans le cerveau des bébés sont liés à un risque plus élevé

L'ESSENTIEL La présence d'espaces élargis dans le cerveau des bébés est associée à un risque accru de troubles du spectre de l'autisme.

Ces espaces correspondent à une élimination perturbée du liquide céphalorachidien.

Leur présence est aussi associée à des troubles du sommeil plus tard dans la vie.

Les premiers signes des troubles du spectre autistique apparaissent souvent entre 18 et 36 mois. Dans le cerveau, ils pourraient être présents bien plus tôt. De nombreux scientifiques s’intéressent aux potentiels marqueurs cérébraux de ces troubles. Dans une étude récemment parue dans JAMA, des chercheurs américains démontrent que des espaces élargis dans le cerveau des nourrissons seraient associés à un risque plus élevé de les développer. Ces zones cérébrales sont appelées espaces périvasculaires.

Autisme : des liens avec le sommeil et le liquide céphalorachidien

"Tout au long de la journée et de la nuit, le liquide céphalorachidien (LCR) circule dans de petits canaux remplis de liquide entourant les vaisseaux sanguins du cerveau, appelés espaces périvasculaires, pour éliminer la neuroinflammation et autres déchets neurologiques, développent les scientifiques de l’école de médecine de l’UNC aux États-Unis. Une perturbation de ce processus vital peut entraîner un dysfonctionnement neurologique, un déclin cognitif ou des retards de développement." Toutes les six heures, le cerveau expulse du LCR qui traverse les espaces périvasculaires pour éliminer les protéines neuroinflammatoires potentiellement nocives, telles que la bêta-amyloïde. Ce processus est particulièrement efficace pendant la nuit. Donc un sommeil perturbé peut empêcher l’élimination totale du LCR des espaces périvasculaires, ce qui va entraîner leur élargissement. "Étant donné que l'autisme est étroitement lié aux problèmes de sommeil, nous étions dans une position unique pour examiner la dynamique du LCR et le sommeil", explique Dea Garic, co-autrice de l'étude.

2,2 fois plus de risque de développer des troubles du spectre de l'autisme

Dans leur essai, les chercheurs ont analysé 870 IRM pour mesurer le volume excessif du LCR et les espaces périvasculaires élargis. Ces IRM ont été réalisées sur des bébés pendant leur sommeil à l'âge de 6, 12 et 24 mois. Ils ont constaté qu'un volume excessif de LCR à 6 mois était lié à une hypertrophie des espaces périvasculaires à 24 mois. 30 % des nourrissons qui ont développé plus tard un TSA avaient leurs espaces périvasculaires élargis à l’âge de 12 mois. "À l’âge de 24 mois, près de la moitié des nourrissons diagnostiqués autistes présentaient une hypertrophie des espaces périvasculaires", complètent les auteurs. Au total, les nourrissons présentant des espaces périvasculaires anormalement élargis avaient 2,2 fois plus de risques de développer un TSA, en comparaison aux autres. Cet élargissement des espaces périvasculaires chez les nourrissons est aussi associé à des problèmes de sommeil sept à dix ans après le diagnostic. "Nos résultats étaient frappants, étant donné que les neuroradiologues considèrent généralement les espaces périvasculaires élargis comme un signe de neurodégénérescence chez les adultes, mais cette étude l'a rapporté chez les tout-petits, commente Dea Garic. Il s’agit d’un aspect important du développement cérébral au cours des premières années de la vie qui doit être surveillé."

TSA et troubles du développement : de futurs travaux sur le rôle du liquide encéphalo-rachidien

Les chercheurs comptent poursuivre leurs travaux sur le LCR et sa circulation pour comprendre son impact dans différents troubles du comportement. "Collectivement, nos recherches ont montré que les anomalies du LCR au cours de la première année de vie pourraient avoir des effets en aval sur divers résultats, notamment le diagnostic ultérieur de l'autisme, les problèmes de sommeil, la neuroinflammation et éventuellement d'autres troubles du développement", estime Mark Shen.