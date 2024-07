Un enfant qui tarde à parler : est-ce un signe d'autisme ?

L'ESSENTIEL Un enfant qui tarde à parler : cela peut être un symptôme de l'autisme mais aussi être dû à d'autres causes.

La prise en charge des enfants souffrant de difficultés dans l'apprentissage du langage repose notamment sur des orthophonistes.

Les troubles du langage et de la communication peuvent être des handicaps importants dans la vie quotidienne.

Le retard de parole chez un enfant peut être un signe d'autisme, mais tous les enfants se développent à leur propre rythme et le retard de parole seul ne signifie pas nécessairement qu'un enfant est autiste. Les signes évocateurs d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) sont généralement présents avant 36 mois, mais ils peuvent l'être bien avant (avant 18 mois) ou apparaître plus tard.

Les parents sont souvent les premiers à remarquer des signes d'autisme chez leur enfant. En plus du retard de parole, d'autres signes peuvent inclure des difficultés avec les interactions sociales, des comportements répétitifs, et une réaction inhabituelle aux stimuli sensoriels. Par exemple, un enfant autiste peut ne pas répondre lorsqu'on l'appelle, peut ne pas montrer d'objets du doigt, ou peut utiliser la main d'une autre personne pour indiquer ses besoins.

Cependant, chaque enfant est unique et les signes de l'autisme peuvent varier considérablement d'un enfant à l'autre. De plus, il est possible que certains signes d'autisme soient en réalité liés à un autre trouble du neuro-développement.

Un enfant qui tarde à parler : cela peut être un signe d'autisme

Si vous avez des inquiétudes concernant le développement de votre enfant, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé, comme un médecin généraliste ou un pédiatre. Il est important de rappeler que le diagnostic précoce et l'intervention sont essentiels pour aider les enfants autistes à atteindre leur plein potentiel. De nombreuses interventions et thérapies peuvent aider à améliorer les compétences de communication et d'interaction sociale, ainsi qu'à gérer les comportements répétitifs.

Si votre enfant tarde à parler, cela pourrait être un signe d'autisme, mais il est important de consulter un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic précis et éventuellement débuter une prise en charge par un orthophoniste. En tant que thérapeute spécialiste de la communication, l'orthophoniste joue en effet un rôle important dans la prise en charge d'un enfant porteur d'autisme.

L'orthophonie s'intéresse également à toutes les altérations de la sphère oro-faciale sur les plans moteur, sensitif et physiologique, ce qui recouvre les altérations de phonèmes, les dysfonctions linguales, les troubles des modes respiratoires, la dysphagie, les troubles observés dans les paralysies faciales et les dysfonctionnements de l'appareil manducateur.

Une prise en charge par des orthophonistes spécialisés dans l'autisme

Il existe en France des orthophonistes spécialisés dans l'autisme. Ces professionnels de santé jouent un rôle important dans la prise en charge des enfants autistes, notamment en ce qui concerne les troubles du langage et de la communication qui impactent leur vie quotidienne. L'orthophoniste peut évaluer et traiter les difficultés sur le plan des apprentissages (oral et écrit), de la communication et de la compréhension, de l'articulation, et de la déglutition.

Il est également à noter que l'orthophonie est souvent nécessaire pour une personne avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA) présentant des difficultés de communication, qu'elle soit non verbale, peu verbale ou trop verbale. En effet, la communication est un élément primordial qui influe sur la qualité de vie, permet d'établir des relations sociales, et joue un rôle sur le comportement et les capacités d'apprentissage.

Pour commencer à travailler avec un enfant avec autisme, il faut en premier lieu lui apprendre les compétences socles, c'est-à-dire les pré-requis de la communication : le regard, l'attention auditive, le pointage, l'imitation.