Méningiome : la radiothérapie plus efficace grâce à un médicament contre le cancer du sang

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert que les dommages induits par les radiations peuvent conduire les cellules à produire une quantité accrue de l'enzyme HDAC6.

Elle est connue favoriser la croissance tumorale.

Les scientifiques ont ensuite remarqué qu'en administrant l’inhibiteur HDAC6 Cay10603 avant la radiothérapie, la croissance cellulaire était inhibée et la mort cellulaire était plus importante au sein de la tumeur.

Les méningiomes représentent environ un tiers de toutes les tumeurs cérébrales primitives. Si la chirurgie est le traitement le plus courant, la radiothérapie est utilisée pour soigner celles qui sont difficiles d’accès. Or cette option n’est pas sans conséquence pour l’organisme.



Une équipe de l’université de Plymouth (Royaume-Uni) a découvert qu’un médicament déjà utilisé pour lutter contre le cancer du sang permet d’améliorer l’efficacité de la radiothérapie en limitant les dommages causés par les radiations.

L'étude a été publiée dans la revue eBioMedicine, le 24 juin 2024.

Une hausse d'enzymes liée à la croissance tumorale avec la radiothérapie

Pour leurs travaux sur les effets d’une radiothérapie en traitement d’une tumeur au cerveau, les chercheurs ont récupéré des cellules de méningiome. Ils se sont aperçus que les dommages induits par les radiations peuvent conduire ces dernières à produire une quantité accrue d’une enzyme appelée histone deacetylase 6 (HDAC6). Elle est connue pour favoriser la croissance tumorale, et par conséquent l’échec du traitement.

Après cette découverte, l’équipe a décidé de tester l’effet d’un inhibiteur HDAC6 connu sous le nom Cay10603 sur les échantillons de méningiome.

Elle a remarqué que ce médicament, déjà utilisé pour combattre le cancer du sang, inhibe la croissance cellulaire et augmente la mort cellulaire au sein de la tumeur cérébrale, lorsqu’il est administré avant la radiothérapie.

Radiothérapie : un médicament qui réduit les effets secondaires graves

Pour les scientifiques, leurs résultats offrent une approche potentiellement prometteuse pour améliorer les résultats du traitement du méningiome.

"Cay10603 a été développé pour lutter contre l’enzyme Histone deacetylase 6, une cible commune pour certains médicaments approuvés contre le cancer du sang. Mais notre étude montre que lorsqu’il est utilisé parallèlement à la radiothérapie, le médicament réduit la croissance des cellules du cancer et augmente la mort des cellules tumorales. Cela signifie que ce traitement combiné tuera les cellules cancéreuses plus efficacement tout en évitant les effets secondaires graves qui pourraient être provoqués par une radiothérapie intensive, car nous pouvons administrer une faible dose de rayonnement avec Cay10603", explique Dr Juri Na, chercheuse et auteure principale de l'étude, dans un communiqué.