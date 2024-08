Hypertension : les aliments à exclure impérativement de vos menus

L'ESSENTIEL Pour gérer l'hypertension, il est crucial de limiter les aliments riches en sel, en graisses saturées et trans, ainsi qu'en sucres ajoutés et glucides raffinés.

Privilégiez les aliments frais, peu transformés, comme les fruits, les légumes, les grains entiers, et les protéines maigres.

Adopter une alimentation saine peut significativement réduire le risque de complications liées à l'hypertension et améliorer la santé globale.

L'hypertension artérielle, ou tension artérielle élevée, est un problème de santé majeur qui affecte des millions de personnes dans le monde. Souvent appelée le "tueur silencieux" en raison de son absence de symptômes apparents, elle peut entraîner de graves complications, telles que les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux et les insuffisances rénales.

Le sel et les aliments salés

Le sel est l'un des principaux ennemis de la tension artérielle. Une consommation excessive de sodium peut entraîner une rétention d'eau, augmentant ainsi la pression sur les parois des vaisseaux sanguins. Les sources évidentes de sel sont la salière et les plats faits maison, mais le véritable danger réside souvent dans les aliments transformés et préemballés. Voici quelques exemples :

Les plats préparés : Souvent très riches en sodium pour améliorer la conservation et le goût.

Souvent très riches en sodium pour améliorer la conservation et le goût. Les charcuteries : Jambon, saucisson, bacon et autres viandes transformées contiennent des quantités élevées de sel.

Jambon, saucisson, bacon et autres viandes transformées contiennent des quantités élevées de sel. Les conserves : Légumes, soupes et sauces en conserve sont souvent additionnés de sel pour prolonger leur durée de vie.

Légumes, soupes et sauces en conserve sont souvent additionnés de sel pour prolonger leur durée de vie. Les snacks salés : Chips, bretzels et autres en-cas sont des bombes à sel.

Pour réduire l'apport en sodium, lisez attentivement les étiquettes et optez pour des produits faibles en sel ou sans sel ajouté.

Les aliments riches en graisses saturées et trans

Les graisses saturées et les graisses trans peuvent augmenter le taux de cholestérol dans le sang, ce qui peut durcir les artères et augmenter la pression artérielle. Voici quelques exemples d'aliments à éviter :

Les produits laitiers riches en matières grasses : Crème, beurre, fromages gras.

Crème, beurre, fromages gras. Les viandes rouges et transformées : Steak, agneau, saucisses, hot-dogs.

Steak, agneau, saucisses, hot-dogs. Les aliments frits : Frites, beignets, poulet frit.

Frites, beignets, poulet frit. Les pâtisseries et viennoiseries industrielles : Croissants, gâteaux, biscuits contenant des graisses hydrogénées.

Optez plutôt pour des graisses insaturées, présentes dans les avocats, les noix, les graines, les poissons gras et les huiles végétales comme l'huile d'olive.

Les boissons sucrées et alcoolisées

Les boissons sucrées et alcoolisées peuvent également contribuer à l'hypertension. Les sucres ajoutés peuvent entraîner une prise de poids, facteur de risque pour l'hypertension. L'alcool, consommé en excès, peut également augmenter la pression artérielle. Voici ce qu'il faut limiter ou éviter :

Les sodas et jus de fruits industriels : Souvent très riches en sucres ajoutés.

Souvent très riches en sucres ajoutés. Les boissons énergétiques : Contiennent souvent des quantités élevées de sucre et de caféine.

Contiennent souvent des quantités élevées de sucre et de caféine. L'alcool : Limitez la consommation d'alcool à un verre par jour pour les femmes et deux verres par jour pour les hommes.

Privilégiez l'eau, les infusions sans sucre, et les jus de fruits frais pressés sans ajout de sucre.

Les glucides raffinés et les produits à base de farine blanche

Les glucides raffinés, tels que ceux présents dans les produits à base de farine blanche, peuvent entraîner une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang, provoquant une libération d'insuline qui peut contribuer à l'hypertension. Voici quelques exemples d'aliments à éviter ou à limiter :

Le pain blanc : Préférez le pain complet ou aux céréales.

Préférez le pain complet ou aux céréales. Les pâtes blanches : Optez pour des pâtes complètes ou à base de légumineuses.

Optez pour des pâtes complètes ou à base de légumineuses. Le riz blanc : Remplacez-le par du riz brun, sauvage ou des alternatives comme le quinoa.

Choisissez des aliments riches en fibres, comme les céréales complètes, pour aider à réguler la glycémie et maintenir une tension artérielle saine.

Les aliments ultra-transformés

Les aliments ultra-transformés contiennent souvent un cocktail de substances nocives pour la santé cardiovasculaire, incluant le sel, les sucres ajoutés, les graisses saturées et les additifs. Voici des exemples à éviter :

Les plats surgelés prêts à consommer : Lasagnes, pizzas, plats en sauce.

Lasagnes, pizzas, plats en sauce. Les snacks industriels : Barres chocolatées, gâteaux, chips.

Barres chocolatées, gâteaux, chips. Les soupes et sauces instantanées : Richement assaisonnées et souvent pleines de sodium et d'additifs.

Pour une alimentation saine, privilégiez les aliments frais, peu transformés, et préparez vos repas à partir d'ingrédients bruts.

Pour gérer efficacement l'hypertension, il est essentiel d'adopter une alimentation saine et équilibrée, en limitant les aliments riches en sel, en graisses saturées et trans, en sucres ajoutés et en glucides raffinés. Privilégiez les fruits et légumes frais, les protéines maigres, les grains entiers et les graisses saines. En surveillant votre alimentation, vous pouvez significativement réduire votre risque de complications liées à l'hypertension et améliorer votre santé globale. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour des conseils personnalisés et adaptés à votre situation.