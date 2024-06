Des poils lui poussent dans la gorge... à cause de la cigarette !

L'ESSENTIEL Un homme de 52 ans a eu des poils qui lui ont poussé dans la gorge pendant des années.

Il s'agit d'une complication rare d’une restructuration trachéale par autogreffe.

Selon les médecins, elle pourrait être provoquée par le tabagisme du patient.

Le "chat dans la gorge" qui a conduit un Autrichien de 52 ans a consulté plusieurs fois, était en réalité…. des poils poussant dans sa trachée. Il s’agit d’une complication rare découlant de sa dépendance à la cigarette, selon les médecins

Son cas a fait l’objet d’un article dans la revue scientifique American Journal of Case Report du 18 juin 2024.

Tabac et autogreffe : 6 à 9 poils de 5 cm dans la gorge

L’Autrichien dont l’identité n’a pas été dévoilée, avait consulté pour la première fois les médecins en 2007 pour un enrouement et une toux chroniques ainsi que des difficultés respiratoires nocturnes et des ronflements gênants. Il avait aussi confié aux professionnels avoir toussé un poil de 5 cm de long. Par ailleurs, il a reconnu qu’il fumait et que sa consommation atteignait un paquet par jour.

Face à ces symptômes, l’équipe médicale a décidé d’examiner ses voies respiratoires avec une petite caméra. Elle a révélé la présence d’une inflammation importante et la présence de plusieurs poils. En cherchant à comprendre pourquoi ces derniers poussaient dans sa gorge, les médecins ont appris que le patient avait subi une trachéotomie à 10 ans, après avoir failli se noyer. Ses médecins de l’époque avaient fermé la plaie à l'aide d’une autogreffe de peau et de cartilage prélevés sur son oreille.

Pour mettre fin aux troubles que l’homme - alors âgé de 35 ans - rencontrait, les professionnels de santé ont tout simplement arraché les poils présents et prescrit un traitement anti-inflammatoire et antibiotique.

"Cependant, la croissance des cheveux dans la zone de greffe a persisté", précisent les médecins dans leur article. Le patient a ainsi continué à retourner tous les ans à l'hôpital avec les mêmes symptômes pendant 17 ans. À plusieurs reprises, les médecins ont retiré entre "6 à 9 poils endotrachéaux d'une longueur maximale de 5 cm".

"Les poils poussaient dans une direction proximale, dépassant parfois les cordes vocales, atteignant la cavité buccale", indiquent les auteurs.

Ce trouble récurrent a pris fin en 2022 après le recours à la coagulation au plasma d'argon, technique qui consiste à brûler les cellules ciliées, et “après l'arrêt du tabac”.

Poils dans la gorge : le tabac serait en cause

La croissance de poils endotrachéaux est une complication très rare d’une restructuration trachéale par autogreffe. Pourquoi ce patient a connu autant de “récidive” ? Pour les médecins, l’explication se trouverait dans le tabagisme du patient.

“La fumée de cigarette a la capacité de modifier les voies de signalisation dans les cellules épithéliales respiratoires qui sont simultanément liées à la prolifération des follicules pileux. Par conséquent, l'abandon du tabac est probablement crucial dans de tels cas de patients recevant des greffes de peau/cartilage dans le système respiratoire”, expliquent les médecins.