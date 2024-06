Feux de forêts : quels sont les risques pour la santé ?

L'ESSENTIEL En France, le plus gros incendie de 2024 s’est déclaré le 11 juin dernier dans le Var.

L’exposition à la fumée d’incendie peut être néfaste pour la santé.

Inhaler de la fumée peut notamment entraîner des troubles respiratoires, tels que de l’asthme, ainsi que des troubles cardiaques.

Le 11 juin dernier, le premier gros incendie de 2024 s’était déclaré dans le massif varois des Maures. Près de 440 sapeurs-pompiers avaient été mobilisés pour "fixer le feu", et 65 personnes habitant les hameaux à proximité de l'incendie avaient été évacuées durant la nuit avant de regagner leur logement le lendemain.

En quelques heures, le feu avait progressé très rapidement et avait brûlé près de 600 hectares. Si aucune victime n’a été à déplorer dans cet incendie, les feux de forêt peuvent néanmoins avoir de graves conséquences pour la santé sur le long terme.

Les dangers des feux de forêt sur la santé

En raison du réchauffement climatique, les feux de forêt sont des plus en plus fréquents. Il est donc primordial d’apprendre à se protéger, afin de réduire les risques pour la santé, qui peuvent résulter de l’inhalation de fumée. "Les populations doivent être sensibilisées et préparées à réduire les effets nocifs de la fumée des feux de forêt sur la santé, et les professionnels de la santé jouent un rôle crucial dans cet effort", a souligné le Docteur Mehdi Aloosh, professeur adjoint à l'université de McMaster et médecin hygiéniste du comté de Windsor-Essex, en Ontario (Canada) dans un communiqué.

Le chercheur et son équipe ont donc listé les dangers liés à l’exposition aux fumées d’incendie dans une étude publiée dans le Canadien Medical Association Journal (CMAJ). Inhaler de la fumée peut notamment entraîner des troubles respiratoires, tels que de l’asthme, ainsi que des troubles cardiaques. "La fumée des feux de forêt a provoqué 710 visites aux urgences pour des problèmes respiratoires et 250 pour des problèmes cardiaques en 2017. Pendant les jours de fumée aux États-Unis, les visites à l'hôpital liées à l'asthme ont augmenté de 10,3 % et les décès non traumatiques ont augmenté de 1 % à 2 % entre 2006 et 2017", ont noté les auteurs de l’étude.

Les particules fines contenues dans la fumée peuvent également être toxiques. Elles peuvent pénétrer dans l’organisme, générer des radicaux libres et induire des inflammations dans les organes ainsi que les tissus du corps.

Feux de forêt : comment se protéger ?

Pour prévenir les risques liés aux feux de forêt, les experts ont recommandé d’utiliser des purificateurs d'air à particules à haute efficacité au domicile. Le port de masques N95 ou KN95, bien ajustés à l’extérieur, permettrait aussi de réduire l'exposition aux particules fines de plus de 90 %.