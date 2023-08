Fumée tertiaire : et si vos tapis contenaient des substances toxiques ?

L'ESSENTIEL Après l’ozonation, une méthode de nettoyage, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, présents dans la fumée de tabac, ont été partiellement éliminés.

La nicotine, qui était profondément incrustée dans les tapis, n’a pas été éliminée.

Les tapis, en raison de leur composition chimique qui sert de bouclier chimique, retiennent de manière persistante ces substances toxiques, même après de nombreux nettoyages et aérations.

Lorsque les personnes fument régulièrement dans les pièces de leur logement, l’empreinte du tabac a tendance à persister et à se fixer sur les surfaces intérieures, même longtemps après l’arrêt du tabagisme. Quand les résidus, souvent invisibles à l'œil nu, sont piégées dans les textiles ou les meubles, on parle de fumée tertiaire. Ces derniers peuvent provoquer des irritations et des problèmes respiratoires chez les non-fumeurs.

Tester l’efficacité de l’ozonation sur des tapis contaminés par la fumée de cigarette

Dans une nouvelle étude, des chercheurs du Lawrence Berkeley National Laboratory (États-Unis) ont mis en évidence le fait que les tapis étaient des réservoirs particulièrement puissants, et difficiles à nettoyer, de substances toxiques créées par la combustion de cigarettes. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont analysé de vieux tapis récupérés dans des maisons de la région de San Diego qui étaient contaminés par la fumée de cigarette. Ils ont également exposé de nouveaux tapis à de la fumée de cigarette en laboratoire. Ensuite, ils ont testé l’efficacité de l’ozonation, une méthode de nettoyage qui permet d’éliminer les odeurs, sur les tapis.

Fumée tertiaire : la nicotine profondément incrustée n’a pas été éliminée

Selon les résultats, publiés dans la revue Environmental Science & Technology, "la plupart des 24 hydrocarbures aromatiques polycycliques détectés dans les deux échantillons ont été partiellement éliminés par l’ozone." En revanche, la nicotine était profondément incrustée dans les fibres des tapis, ce qui a rendu son élimination extrêmement difficile. D’après les auteurs, les fibres et autres constituants chimiques du tapis servent de bouclier chimique, empêchant l'ozone de pénétrer et d'agir sur les résidus de la fumée de tabac.

"La meilleure solution pourrait être de remplacer" le tapis contaminé "par un neuf"

"Les générateurs d'ozone sont utilisés pour réparer les dégâts causés par le feu et la moisissure, mais ils ont des limites, comme nous l'avons vu dans cette étude", a déclaré Hugo Destaillats, qui a participé aux travaux, dans un communiqué. "Parce qu’il ne pénètre pas profondément dans les matériaux, l’ozone a une capacité limitée à nettoyer de façon permanente. Dans le cas d'un tapis, la meilleure solution pourrait être de le remplacer par un neuf", a ajouté Xiaochen Tang, auteur principal des recherches. Les prochaines étapes de leur étude évalueront le rôle d'autres réservoirs intérieurs, tels que les cloisons sèches et les tissus d'ameublement.