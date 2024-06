Manger des tomates prévient l'hypertension

L'ESSENTIEL Manger quotidiennement des tomates diminue le risque de souffrir d’hypertension.

Le fruit est riche en potassium et en lycophène, des composés bénéfiques pour la santé cardiovasculaire.

Il s'agit aussi d'un des composés du régime méditerranéen, connu pour ses bienfaits pour la santé.

Les tomates sont bonnes pour le cœur. Selon une étude parue dans European Journal of Preventive Cardiology, manger ce légume régulièrement permettrait de réduire le risque d’hypertension. Sa forte teneur en potassium et en lycophènes expliquerait ses effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire.

Comment observer les effets de la tomate sur la santé cardiovasculaire ?

Cette étude repose sur la participation de plus de 7.000 Espagnols. Ils étaient tous à haut risque de maladie cardiovasculaire. Tous les participants ont répondu à des questionnaires sur leur santé, leur mode de vie et leur alimentation. Les scientifiques de l’université de Barcelone, qui ont réalisé ces travaux, se sont intéressés à leur consommation de tomates, qu’elles soient crues ou préparées, comme dans le gaspacho ou les sauces tomates. Ils ont établi quatre groupes, selon le niveau de consommation : bas, soit moins de 44 grammes de tomates par jour, intermédiaire, entre 44 et 82 grammes, intermédiaire supérieur, soit entre 82 et 110 grammes, et enfin élevé, au-delà de 110 grammes.

Manger beaucoup de tomates réduit significativement le risque d’hypertension

Selon l’analyse des données, la consommation de tomates est inversement proportionnelle au risque d’hypertension artérielle : plus on mange de tomate, plus le risque d’hypertension diminue. Ainsi, les scientifiques espagnols constatent une réduction de 36 % de ce risque dans le groupe de consommation élevée. Même chez les participants ayant une consommation dite intermédiaire, ils ont observé une réduction de la pression artérielle.

Hypertension artérielle : Comment expliquer les effets de la consommation de tomates ?

Ces effets bénéfiques des tomates sur la santé cardiovasculaire pourraient s’expliquer par leur composition. Ces légumes contiennent du potassium, or il contribue à une meilleure santé cardiaque. "Il y a une énorme quantité de données qui suggèrent qu'un apport plus élevé en potassium conduit à une baisse de la pression artérielle", indique Gregory Katz, cardiologue, dans une interview au média Health. Les tomates renferment aussi une quantité importante de lycophène, un composé connu pour ses effets sur la réduction du risque d’hypertension.

La tomate, un ingrédient du régime méditerranéen

Dans le même média, la co-autrice de l’étude, Rosa Maria Lamuela-Raventos, directrice de l'Institut de recherche sur la nutrition et la sécurité alimentaire de l'Université de Barcelone, rappelle que les tomates "sont une partie importante de certains des meilleurs régimes, y compris le régime méditerranéen". Ce dernier est réputé pour ses effets bénéfiques sur la santé. La co-autrice souligne aussi qu’il s’agit d’un aliment facilement accessible, partout dans le monde, et abordable financièrement.