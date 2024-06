De plus en plus de tiques géantes en Europe, comment se protéger ?

L'ESSENTIEL Les tiques géantes, Hyalomma marginatum, qui sont originaires d’Afrique et d’Asie, sont de plus en plus présentes en France, notamment dans l’Occitanie.

Les tiques géantes, Hyalomma marginatum, qui sont originaires d’Afrique et d’Asie, sont de plus en plus présentes en France, notamment en Occitanie.

Elles peuvent être porteuses de pathologies graves, comme la fièvre de Crimée-Congo et la maladie de Lyme.

Pour les reconnaître, il convient d’analyser leurs pattes qui sont bicolores, leur hypostome particulièrement long et leurs yeux globuleux.

Dans le sud de l’Hexagone, plus précisément en Occitanie, la tique géante, Hyalomma marginatum, est présente depuis plusieurs années. Selon Midi Libre, le virus de la Fièvre Hémorragique Crimée-Congo (FHCC), a été détecté, pour la première fois, chez ces spécimens en octobre 2023. Quelques mois plus tôt, en mai, une équipe de chercheurs a fait part de ses craintes dans une étude publiée dans la revue Medical and Veterinary Entomoly. "Son rôle potentiel en tant que vecteur et/ou réservoir et son expansion continue vers de nouvelles zones suscitent de grandes inquiétudes à cause du réchauffement climatique et des mouvements humains et autres animaux", peut-on lire dans leurs travaux. Face à la colonisation progressive des tiques géantes, des scientifiques du Cirad et de l’Inrae ont décidé de suivre leur trace dans les élevages pour évaluer le phénomène, d’après Midi Libre.

Comment reconnaître les tiques géantes ?

Il est facile de reconnaître l’Hyalomma marginatum. En effet, cette espèce de tique est jusqu’à quatre fois plus grande que les tiques habituellement présentes sur le territoire. Avant de se nourrir, elle mesure déjà plus de 5 millimètres. La tique géante possède des pattes bicolores décorées d’anneaux blanchâtres aux articulations, un hypostome particulièrement long, à savoir une partie buccale qu’elle utilise pour sucer le sang et des yeux globuleux. Elle est généralement transportée par les animaux sauvages, tels que les lapins.

Tiques géantes : quelles astuces pour éviter de se faire mordre ?

Lors des sorties dans la nature, il convient de rester sur les chemins et sentiers débroussaillés. On évite les broussailles, hautes herbes et fougères et on ne s’assoit pas à même le sol.

Côté tenue, il est conseillé de porter des vêtements longs, qui couvrent les bras et les jambes, serrent les poignets et les chevilles, et un chapeau durant les promenades et randonnées en forêt ou en zone rurale. L’Assurance Maladie recommande de choisir des habits de couleur claire afin de repérer plus facilement la présence de tiques. "Mettez des chaussures fermées et glissez les bas de pantalon dans les chaussettes afin que les tiques ne s'insèrent pas par les ouvertures."

Comment agir en cas de morsure de tique ?

En cas de morsure, "il est important d’extraire le ou les tiques le plus vite possible. En effet, si la tique est porteuse de la bactérie Borrelia, le risque de transmission de cette bactérie, responsable de la maladie de Lyme, augmente avec la durée d'attachement de la tique à la peau."

En pratique, il faut utiliser un tire-tique. On agrippe délicatement l’insecte au plus près de la peau, on tire doucement mais fermement tout en faisant un mouvement circulaire pour ne pas leur arracher sa tête. "Si vous n’avez pas réussi à retirer toute la tête et le rostre du tique du premier coup, ne recommencez pas et ne cherchez pas à compléter l'extraction. Demandez conseil à votre pharmacien ou votre médecin." Lorsque l’insecte est retiré, il convient de désinfecter la peau.