Coqueluche : les cas sont multipliés par 11 depuis le début de l’année

L'ESSENTIEL L'épidémie de la coqueluche s'intensifie en France.

On compte près de 6.000 cas depuis le début de l'année contre 495 en 2023.

La coqueluche est particulièrement dangereuse pour les bébés car ils ne sont pas encore vaccinés.

Le bond épidémique de la coqueluche se confirme et se révèle même particulièrement intense. "Près de 6.000 cas positifs" ont été recensés entre janvier et mai 2024, selon les données transmises par l'Institut Pasteur le 4 juin 2024. Ce qui est "onze fois plus importants (...) que sur toute l'année 2023."

Coqueluche : une situation “jamais-vu” depuis 40 ans

"Pour les cinq premiers mois de 2024, 5.854 cas ont été diagnostiqués", contre 495 infections recensées sur l'ensemble de 2023 ou encore 67 en 2022 et 34 en 2021, précise le centre national de référence (CNR) de la coqueluche, à l'Institut Pasteur, confirmant des informations du Parisien.

Interrogé par France info, Sylvain Brisse, responsable du Centre national de référence de la coqueluche et autres bordetelloses à l'Institut Pasteur, a reconnu qu’il s’agit d’une situation "jamais-vu" depuis plus de 40 ans environ. "Ni ce nombre de cas, ni une augmentation aussi rapide."

L’expert a ajouté dans la presse : "on s'attendait à une recrudescence de cette maladie cyclique, qui a un pic tous les trois à cinq ans, sachant que le dernier pic datait de 2018. La période Covid a retardé la reprise, là cela revient vraiment en force".

Épidémie de coqueluche : prudence avec les tout-petits

La coqueluche, surnommée la maladie des 100 jours, est particulièrement contagieuse. Un individu infecté peut transmettre la bactérie responsable de la pathologie à 15 personnes. C’est pourquoi cette reprise de la circulation de la coqueluche amorcée en France depuis le début inquiète les institutions sanitaires ainsi que les professionnels de santé.

"Au premier trimestre, une quinzaine de clusters, majoritairement en collectivité (écoles maternelles, primaires, haltes-garderies et maisons maternelles) mais aussi familiaux", note Santé Publique France dans un rapport publié mi-avril.

À quelques semaines des Jeux olympiques, l'organisation appelait à la vigilance et rappelait l’importance de la vaccination dans la lutte contre cette maladie potentiellement dangereuse pour les personnes vulnérables (malades respiratoires chroniques, immunodéprimés, femmes enceintes).

"Le problème le plus grave, c'est lorsque la coqueluche touche un nourrisson. Chez les tout petits enfants qui n'ont pas encore été vaccinés, la maladie peut alors être mortelle", a mis en garde Sylvain Brisse.