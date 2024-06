Comment le stress aggrave-t-il la sécheresse oculaire ?

L'ESSENTIEL Le stress aggrave la sécheresse oculaire en augmentant les niveaux d'inflammation, ce qui peut exacerber les symptômes.

L'utilisation de gouttes hydratantes, des pauses régulières devant les écrans et des ajustements environnementaux peuvent atténuer les effets du stress sur les yeux.

Pour poser le diagnostic de sécheresse oculaire, il faut consulter son ophtalmologue.

Pollution, fumée de cigarette, air sec ou climatisé, usage prolongé de l’ordinateur… La sécheresse oculaire peut être causée par divers facteurs. Et le stress en serait un important, explique Darren Gregoryl, professeur d'ophtalmologie à la faculté de médecine de l'Université du Colorado, aux États-Unis.

Le stress exacerbe les problèmes de sécheresse oculaire

"Le stress peut certainement exacerber les problèmes de sécheresse oculaire de diverses manières, explique-t-il. Le corps subit des niveaux élevés d'inflammation lorsque vous vous sentez stressé, et l'inflammation est un facteur de sécheresse oculaire. En cas d'inflammation, les globules blancs sont recrutés à la surface de l'œil où ils commencent à libérer les produits chimiques inflammatoires, ce qui peut aggraver les symptômes."

Une fois que la sécheresse oculaire est présente, il faut la traiter. Pour cela, la première étape est de prendre rendez-vous avec son ophtalmologue qui établira le diagnostic et va définir la meilleure prise en charge. Ensuite, il faut limiter les facteurs de risque, surtout lorsque le niveau de stress est élevé.

"Une grande partie de ce que je fais consiste à expliquer aux patients qu'il est important de prendre des pauses avant de regarder l'ordinateur, d'utiliser des gouttes oculaires hydratantes dans le cadre de leur routine quotidienne et de procéder à des ajustements environnementaux pour minimiser l’effet du stress sur les yeux", précise le Pr Darren Gregory.

Comme le rappelle l’Assurance Maladie, il faut aussi agir sur l’environnement comme, par exemple, éviter les climatiseurs et ventilateurs au profit des humidificateurs d’air ou encore arrêter la consommation de tabac.

Utiliser des gouttes préventives

"N'attendez pas que vos yeux brûlent pour utiliser des gouttes hydratantes, insiste le Pr Grégory. C'est un peu comme attendre que vos lèvres soient gercées et craquelées pour commencer à utiliser un baume à lèvres. Si vous suivez un traitement plus souvent et développez une routine, vous constaterez peut-être que les symptômes de sécheresse oculaire ne sont pas aussi graves."

Darren Gregory recommande aussi d'utiliser une compresse chaude pour les yeux pendant environ cinq à dix minutes, puis de masser doucement les paupières ou de faire quelques grands clignements.

Enfin, dernier conseil, certainement plus facile à dire qu’à faire : réduire le stress dans la vie de tous les jours. “Il est important de prendre le temps et de donner la priorité à votre santé, conclut-il. Qu'il s'agisse de yoga ou de limiter le temps passé devant un écran, ces petites améliorations peuvent faire la différence et potentiellement soulager les symptômes gênants qui apparaissent lorsque nous sommes stressés."