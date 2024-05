Le sucre ne rendrait pas les enfants hyperactifs

L'ESSENTIEL Après avoir passé en revue plusieurs études, une neuroscientifique australienne affirme que le sucre n’a pas d’impact sur le comportement ou les performances cognitives des enfants.

L’hyperactivité observée par les parents, après la consommation d’aliments sucrés, serait liée à une explosion de dopamine, qui est libérée lorsqu’une récompense est attendue.

"Plutôt que de diaboliser le sucre, nous devrions encourager la modération et une alimentation équilibrée, en enseignant aux enfants des habitudes alimentaires saines et en favorisant une relation positive avec la nourriture."

Après avoir mangé des bonbons, des biscuits ou encore bu des sodas, les enfants semblent déborder d’énergie. Cette observation faite par plusieurs parents concorde avec la croyance, qui persiste depuis des décennies, selon laquelle la consommation d’aliments et de boissons sucrés conduit à l’hyperactivité. Pourtant, cette dernière est fausse, selon Amy Reichelt, neuroscientifique en nutrition à l’Université d'Adélaïde (Australie). "Je peux confirmer qu’une consommation excessive de sucre n’a aucun bénéfice pour les jeunes esprits. (…) Des études de neuroimagerie montrent que le cerveau des enfants qui consomment davantage de collations transformées est plus petit en volume, en particulier dans le cortex frontal, que celui des enfants qui ont une alimentation plus saine. Mais les preuves scientifiques actuelles ne soutiennent pas l’affirmation selon laquelle le sucre rend les enfants hyperactifs."

La forte croyance des parents peut être due à des attentes

Dans une publication de The Conversation, elle a résumé plusieurs recherches qui se sont intéressées au lien entre la consommation de sucre et l’hyperactivité chez les enfants. Une des cohortes examinées explique pourquoi ce mythe persiste. Selon les résultats, publiés dans la revue Journal of Abnormal Child Psychology, le fait de s'attendre à ce que le sucre modifie le comportement d’un enfant peut influencer la façon dont on interprète ce que l’on voit. Dans le détail, les parents de l’étude ont appris que leur enfant avait reçu soit une boisson sucrée, soit une boisson placebo. Ceux qui s'attendaient à ce que leur enfant soit hyperactif après avoir consommé du sucre ont perçu cet effet, même s'ils n'avaient reçu que le placebo sans sucre.

"Le sucre n'affecte pas le comportement ou les performances cognitives des enfants"

Si des travaux "erronés", menés par Benjamin Feingold, un pédiatre californien, ont montré que son régime, éliminant certains aliments supposés favoriser le TDAH, était efficace pour réduire l’hyperactivité chez des enfants, de nombreuses études contrôlées par placebo ont démontré que le sucre n’avait pas d’impact significatif sur le comportement ou la capacité d’attention des enfants. C’est le cas, par exemple, d’une cohorte parue en 1995 dans la revue JAMA Network. "La synthèse méta-analytique a révélé que le sucre n'affecte pas le comportement ou les performances cognitives des enfants", peut-on lire dans les conclusions.

Une explosion de dopamine, la cause de l’hyperactivité chez les enfants ?

La neuroscientifique a expliqué que le comportement excité des enfants pourrait être lié à une explosion de dopamine. "Le cerveau libère de la dopamine lorsqu’une récompense est attendue, comme une friandise sucrée inattendue. (…) La fonction dopaminergique est également étroitement liée au TDAH, qui serait dû à une diminution de la fonction des récepteurs dopaminergiques dans le cerveau."

Ainsi, même si le sucre ne rend pas les enfants hyperactifs, ils ne devraient pas en consommer trop, car ce dernier peut affecter leur santé physique et mentale. "Plutôt que de diaboliser le sucre, nous devrions encourager la modération et une alimentation équilibrée, en enseignant aux enfants des habitudes alimentaires saines et en favorisant une relation positive avec la nourriture. (…) Le fait de considérer les aliments sucrés comme des récompenses peut les rendre très appréciés par les jeunes. Les récompenses sans sucre ont également cet effet, il est donc judicieux d'utiliser des autocollants, des jouets ou une activité amusante pour encourager un comportement positif", a conclu Amy Reichelt.