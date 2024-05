Fin de vie : 7 Français sur 10 souhaitent bénéficier d’un accompagnement à domicile

L'ESSENTIEL Le projet de loi sur la fin de vie fait aujourd'hui son entrée à l'Assemblée nationale.

Un nouveau sondage révèle que la grande majorité des Français souhaitent mourir chez eux.

Les Français plébiscitent également les soins à domicile dans d’autres domaines.

Alors que le nouveau projet de loi sur la fin de vie est actuellement examiné à l’Assemblée nationale, un sondage mené par OpinionWay à la demande de la FEDEPSAD et de l’UPSADI révèle que la grande majorité des Français souhaitent mourir chez eux.

Fin de vie : les Français plébiscitent les soins à domicile

A la question "préfèreriez-vous une prise en charge à l'hôpital / en établissement de santé ou à votre domicile pour votre fin de vie ?", 73 % des Français interrogés ont répondu souhaiter privilégier leur lieu de vie dans ce cas précis. Cette donnée varie légèrement selon l’âge des répondants (65 % chez les 25-34 ans et 81 % chez les 50-64 ans), mais ne change pas selon la catégorie socio-professionnelle ou le sexe des personnes interrogées.

Les Français plébiscitent également les soins à domicile dans d’autres domaines. "Les Français plaident nettement en faveur d’une prise en charge à domicile que ce soit : pour la perte d’autonomie liée à l’âge (79 %), le traitement d’une maladie chronique (65 %) ou la suite d’une opération (58 %)", écrivent les auteurs de l’enquête.

Fin de vie : quels sont les intérêts des soins à domicile ?

Par ailleurs, les Français ayant déjà eu recours à des prestataires de santé à domicile sont largement satisfaits de cette expérience. Ils mettent notamment en avant :

- le sentiment de sécurité pendant le traitement (90 %) ;

- la qualité des échanges avec les professionnels de santé (88 %) ;

- la facilité des prises en charge (84 %) ;

- la disponibilité 24h sur 24 et 7 jours sur 7 des professionnels de santé (78 %).



Dernier enseignement de l'enquête : les Français âgés de 50-64 ans seraient les plus à même d’avoir recours aux soins à domicile pour une perte d’autonomie liée à l’âge (92 % contre 56% des 18-24 ans), une maladie chronique (71 % contre 53 %) ou après une opération (68 % contre 35 %).

Fin de vie à domicile : "Notre métier est clairement une voie d’avenir"

"Notre métier est clairement une voie d’avenir. Notre sondage démontre que la santé à domicile est plébiscitée par les Français, qui sont conscients que des conditions sont nécessaires pour permettre son développement", explique Didier Daoulas, président de l’Upsadi. "Les personnes interrogées jugent que les prestataires de santé à domicile (PSAD) apportent des réponses concrètes à certains prérequis, en étant disponibles 7 jours sur 7 pour les patients et en accompagnant l’utilisation de dispositifs médicaux de plus en plus complexes. Mais il sera aussi nécessaire de rendre le secteur de la santé à domicile plus attractif et de reconnaitre les services que nous rendons aux patients", ajoute-t-il.