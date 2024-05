«FLiRT» : un nouveau variant plus contagieux du Covid-19 circule en Europe

L'ESSENTIEL KP.2 est le nouveau variant de la Covid-19, issu de la nouvelle famille FLiRT.

Depuis mai, ce variant est majoritaire aux États-Unis.

En Europe, il a été détecté dans 14 pays, dont l’Espagne où 24 cas ont été détectés la semaine dernière pour 100.000 habitants, soit trois fois plus d'infections que la première semaine de mai.

La Covid-19 nous semble loin et pourtant, le virus continue de muter… Actuellement, aux États-Unis, une nouvelle famille de variants circule, regroupés sous le nom de FLiRT. Et l’un des variants de cette famille, appelé KP.2, est plus préoccupant que les autres car il est plus contagieux.

Le variant KP.2 présent dans quatorze pays européens

Fin mars, aux États-Unis, KP.2 représentait 3,8 % des contaminations selon les chiffres de Midi Libre. Deux mois plus tard, depuis le début du mois de mai, ce variant est devenu dominant dans le pays, avec une présence dans 28,2 % des contaminations.

En Europe, KP.2 émerge. Selon l’Indépendant, il a déjà été repéré dans quatorze pays, dont l’Espagne, où les cas augmentent. Comme le rapporte le média catalan Rac1, au cours de la dernière semaine, 24 cas ont été détectés pour 100.000 habitants, soit trois fois plus d'infections que la première semaine de mai.

“Nous ne voyons rien de nouveau ou de différent [en ce qui concerne les symptômes des infections par ce nouveau variant], indiquent les chercheurs de l’université Johns – Hopkins de Baltimore. Ce n’est probablement pas parce que le virus est plus bénin, mais parce que notre immunité est désormais beaucoup plus forte. Après des années de vaccinations et d’infections, la majeure partie de la population est plus à même de combattre une infection."

FLiRT, cette nouvelle famille de variants est dérivée de JN.1, majoritaire dans le monde depuis l’automne dernier. Mais, selon une récente étude menée par des chercheurs japonais, qui n’a pas été validée par ses pairs, KP.2 serait moins contagieux que JN.1.

Pas de nouvelle vague de la Covid-19

“Mon impression est qu’[il n’y aura pas de nouvelle vague] puisqu’il s’agit de mutations auxquelles nous avons déjà été exposés, explique le Dr Eric Topol, vice-président exécutif du centre de recherche biomédicale américain Scripps Research dans un article scientifique récent. Ma projection indique que nous pourrions assister à une [augmentation des cas] mais pas à une nouvelle vague significative d’infections résultant des variants FLiRT.”

Entre ces deux variants, JN.1 et FLiRT, la différence tient en deux mutations qui permettent à FLiRT d’échapper aux anticorps développés contre les variants précédents. Le Time Magazine rassure : les vaccins seraient toujours efficaces contre les variants FLiRT pour protéger contre les formes graves de la Covid-19.

Mais le média cite aussi d’autres études, comme celle-ci menée par des chercheurs chinois, qui n’a pas été validée par ses pairs. Les résultats indiquent que les variants FLiRT pourraient être plus efficaces que JN.1 pour esquiver la protection immunitaire des vaccins.

Alors, va-t-il falloir élaborer de nouveaux vaccins ? C’est l’avis de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Dans un communiqué, l’instance de santé recommande que les futures formulations de vaccins soient basées sur la lignée JN.1 car, à l’avenir, le virus devrait évoluer à partir de cette lignée de variants.