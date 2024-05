Alerte à la contamination de coquillages par l'hépatite A dans le Calvados

L'ESSENTIEL La préfecture du Calvados a interdit le ramassage et la commercialisation des coquillages à Grandcamp-Maisy et Géfosse-Fontenay jusqu'au 8 juin prochain.

Cette décision a été prise après la détection de 16 cas d'hépatite A liés à la consommation de coquillages provenant de ces zones.

D’ici 15 jours, la préfecture devrait réexaminer la situation sanitaire pour décider de prolonger ou de lever ces mesures.

En Normandie, la préfecture du Calvados a pris un arrêté ce vendredi 24 mai pour interdire le ramassage et la commercialisation des coquillages provenant de deux communes, Grandcamp-Maisy et Géfosse-Fontenay. L’interdiction est fixée jusqu’au samedi 8 juin prochain.

Des coquillages à l’origine de la transmission du virus

"À la date du 24 mai 2024, 16 cas humains d’hépatite A partageant une possible source d’exposition commune ont été portés à la connaissance des autorités sanitaires, peut-on lire dans le communiqué de la préfecture du Calvados. Les enquêtes de traçabilité ont permis de déterminer que la consommation de coquillages des zones de production de Grandcamp-Maisy et Géfosse-Fontenay pourrait être à l’origine de la transmission du virus pour une part de ces cas."

L’hépatite A est une infection du foie provoquée par un virus à ARN, le VHA. Généralement, les lésions hépatiques sont réversibles mais, dans de rares cas, 5 pour 1.000 selon l’Assurance Maladie, l’hépatite A est aiguë et grave.

La transmission du virus de cette maladie, le VHA, se fait soit de façon directe (contact avec un individu porteur du virus), soit indirecte, “par l'intermédiaire de l'eau contaminée (...) ou de coquillages ou de végétaux consommés crus/peu cuits (moules, palourdes, huîtres, salades) et récoltés en eau insalubre, d'aliments contaminés par le VHA (...) ou d'objets souillés par le VHA portés à la bouche par de jeunes enfants”, indique l’Assurance Maladie.

L’hépatite A présente dans les eaux usées de Grandcamp-Maisy

Ici, les eaux usées de Grandcamp-Maisy sont aussi en cause. En effet, d’après la préfecture du Calvados, les analyses “ont permis [d’y] détecter une charge virale significative, témoignant d’une circulation du virus au sein de la population locale.” Néanmoins, il n’y avait pas de trace du virus dans les eaux usées des autres communes.

“Dans ces conditions, par précaution et afin notamment de pouvoir constater une baisse de la circulation virale dans les jours à venir, le préfet décide de fermer les zones de production de coquillages de Grandcamp-Maisy et Gefosse-Fontenay jusqu’au 8 juin, et de retirer les coquillages encore sur le marché," indique la préfecture. La pêche à pied de loisir de toutes les espèces de coquillages filtreurs est aussi interdite.

Dans 15 jours, la préfecture réexaminera la situation sanitaire pour décider de prolonger ou de lever ces mesures. Depuis 2005, l’hépatite A fait l’objet d’une surveillance au niveau national avec la déclaration obligatoire aux Agences régionales de santé des cas groupés pour rapidement prendre les mesures de contrôle nécessaires.