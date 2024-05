Cet ado a vu son urine devenir noire après avoir trop vapoté

L'ESSENTIEL Un adolescent de 15 ans a été hospitalisé en déshydratation sévère : ses urines étaient noires.

Selon les médecins, sa consommation excessive de cigarette électronique a pu provoquer la déshydratation.

En France, la vente des cigarettes électroniques et des produits associés est interdite aux mineurs.

L’excès de vapotage peut être dangereux. Jake Melton, un Américain de 15 ans, en a récemment fait l’expérience. Un article du Daily Mail raconte comment le garçon s’est retrouvé en déshydratation sévère, hospitalisé d’urgence : ses urines étaient devenues noires.

Un adolescent inconscient et sévèrement déshydraté à cause de la cigarette électronique

Dans un post Facebook, sa mère, Melony Sample, raconte que son fils ne se sentait pas bien lorsqu’elle l’a conduit à l’école. "Je pensais qu’il se moquait de moi, parce qu’il aime bien faire rire", précise-t-elle. Mais à son arrivée dans l’établissement scolaire, il a commencé à avoir des vertiges et des nausées. Moins de dix minutes après, sa mère a reçu un coup de téléphone de l’infirmerie : son fils était désorienté, avec les yeux rouges. Le personnel médical scolaire a cru que l’enfant était drogué ou qu’il l’avait été à son insu. Alertée la mère est revenue chercher son fils et l’a emmené aux urgences : là, le garçon est devenu inconscient. Les médecins ont immédiatement réalisé des tests et ont découvert qu’il était sévèrement déshydraté. Ses urines étaient devenues noires et ses reins étaient en danger.

Cigarette électronique : comment peut-elle provoquer la déshydratation ?

Dans le Daily Mail, les médecins estiment que cet état est le résultat direct de la cigarette électronique qu'il utilisait constamment, et ce tout au long de la journée. "La nicotine, présente dans certains vapes, est connue depuis longtemps pour déshydrater le corps, principalement en raison de son impact sur l'équilibre complexe de liquide et de sel dans le corps", indique l’article. Les liquides utilisés dans ces appareils contiennent du propylène glycol, or, la substance peut retenir les molécules d’eau et entraîner la déshydratation.

Selon la mère de Jake, cela a été aggravé par les habitudes de son fils. Il travaille à mi-temps dans une entreprise de construction, et vapote toute au long de la journée. Pour elle, cela lui a fait oublier ses besoins primaires, comme boire ou manger. Mais elle ne savait pas qu’il vapotait autant : sa consommation quotidienne de nicotine était équivalent à celle d’un paquet de 20 cigarettes. "Je savais qu'il vapotait beaucoup, mais pas comme cela, confie-t-elle au Daily Mail. (…) Je pensais que c'était sous contrôle."

Alerter sur les risques de la cigarette électronique

Après 30 heures d’inconscience et une réhydratatation par intraveineuse, le garçon est retourné chez lui. "Il est encore vraiment confus", prévient-elle. Il ne se souvient pas de ce qu'il s’est passé et a expliqué à sa mère qu’il n’arrêterait pas de vapoter. "Je continuerai à le faire en connaissant les risques et les effets secondaires", lui a-t-il glissé. Melony Sample, elle, souhaite alerter les parents sur les risques de la cigarette électronique. Elle désire l'interdiction totale de ces appareils de vapotage.



En France, le code de la santé publique stipule qu'il est "interdit de vendre ou d'offrir gratuitement dans tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés".