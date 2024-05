Allergie au soleil : symptômes, traitements et prévention

L'ESSENTIEL L’allergie au soleil se développe sous l’influence des rayons UV (UVA et UVB).

Après une exposition aux rayons, elle se manifeste par des placards rouges parfois urticariens et responsables d’un prurit intense.

L'allergie au soleil touche majoritaire les jeunes femmes et les phototypes clairs.

Alors que les températures se font de plus en plus douces, le professeur Christophe Bedane, dermatologue et membre de la Société Française de Photodermatologie (SFPD), résume tout ce qu’il faut savoir sur l’allergie au soleil.

Allergie au soleil : quels sont les symptômes ?

"L’allergie au soleil se développe sous l’influence des rayons UV (UVA et UVB)", commence le spécialiste.



L’allergie au soleil la plus fréquente est la "lucite estivale bénigne (LEB)". "Après une exposition aux rayons, elle se manifeste par des placards rouges parfois urticariens et responsables d’un prurit intense", décrit Christophe Bedane. "Elle se localise sur des zones habituellement non exposées comme le décolleté. Généralement, l’éruption se manifeste après les premières expositions dans les 12 à 24 heures. Elle va ensuite régresser lentement et se reproduira chaque année", précise-t-il.

La lucite estivale bénigme touche majoritaire les jeunes femmes et les phototypes clairs. "Une prédisposition génétique est également suspectée, car il existe des formes familiales", ajoute le dermatologue.



Outre la lucite estivale bénigne, il existe d’autres types de lucites moins courantes : "la lucite polymorphe", "l’urticaire solaire" et la "photodermatose printanière juvénile".

Allergie au soleil : quels sont les traitements ?

Comment peut-on soulager les allergies au soleil ? Christophe Bedane dresse la liste suivante :

- appliquer un soin anti-prurit plusieurs fois dans la journée ;

- utiliser des compresses d’eau froide ou des poches de glaçons pour apaiser les démangeaisons ;

- dans le cas d’une allergie très marquée et invalidante, une prescription d’antihistaminiques ou d’anti-inflammatoires peut être nécessaire ;

- la lucite estivale bénigne peut être atténuée par des séances d’UV réalisées sous contrôle dermatologique dans les semaines précédant les premières expositions.

Allergie au soleil : quid de la prévention ?

Comment se prémunir des allergies au soleil ? "Il faut éviter de s’exposer aux heures les plus chaudes de la journée (entre 11 et 16 heures) et rechercher l’ombre dès que possible. Il faut également se couvrir par des vêtements légers et respirants", conseille le spécialiste.



"J’invite aussi à privilégier une exposition progressive au soleil, en commençant par des périodes courtes puis de plus en plus longues, et ce dès les premiers rayons printaniers", souligne Christophe Bedane. Pour finir, il recommande de "toujours utiliser une protection anti-UV (SPF 50)", en rappelant que "l’application de l’écran solaire est à renouveler toutes les 2 heures si l’exposition est prolongée".