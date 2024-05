Scandale sanitaire : des milliers d'enfants contaminés par le VIH au Pakistan

L'ESSENTIEL Au Pakistan, des milliers d’enfants sont atteints du sida.

Plus de la moitié d’entre eux ont été infectés par le VIH à cause de la réutilisation de seringues ou de transfusion avec du sang contaminé.

Selon les données d’UNAIDS, au moins 6.700 enfants de moins de 14 ans étaient atteints de la maladie en 2022.

Le "plus grand scandale sanitaire du Pakistan moderne". Le Figaro qualifie ainsi l’épidémie de sida qui touche les enfants dans la région du Sind, à l’Ouest du pays, dans une enquête parue le mardi 21 mai 2024. Depuis 2019, plusieurs milliers d’enfants ont été infectés par le VIH dans la ville de Ratodero.

Au Pakistan, des milliers d’enfants infectés par le VIH

Le Dr Imran Akbar Arbani possède une clinique privée dans cette agglomération de plus de 280.000 habitants. En 2019, plusieurs enfants qu’il examine présentent les symptômes du sida, il décide alors de les tester et découvre qu’ils sont nombreux à être contaminés. En seulement huit jours, plus de 1.000 personnes ont été testées positives par le médecin, raconte la BBC. "J'ai seulement identifié et notifié la partie émergée de l’iceberg, confiait-il à Euronews, au printemps 2019. Il y a sans doute des centaines d'autres cas encore, peut-être même des milliers." Le média britannique estime qu’il s’agit de l’une des plus grandes épidémies de VIH jamais connues dans le pays, et de la plus importante enregistrée chez des enfants en Asie.

Comment expliquer la contamination des enfants par le sida ?

Parmi les enfants touchés, la majeure partie n’a aucun antécédent familial d’infection par le virus. Des investigations révèlent que ces cas sont liés, en partie, à la réutilisation de seringues et d’aiguilles, ainsi qu’à des transfusions réalisées avec du sang contaminé. Dans l’article du Figaro, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé, Dr Zafar Mirza, estime que la majeure partie des infections sont la conséquence de "pratiques illégales de la médecine par des personnes non qualifiées munies de faux diplômes". Des médecins réalisent des injections, "dont 95 % sont inutiles, qui favorisent la propagation de virus transmissibles par le sang", constate le Dr Zafar Mirza dans les colonnes du quotidien. Par ailleurs, les seringues, aiguilles ou poches de sang, potentiellement contaminées, sont parfois jetées dans la rue, où les enfants jouent.

Sida au Pakistan : quelles mesures ont été prises ?

D’après les informations du Figaro, un médecin a été emprisonné puis remis en liberté sous caution, le Dr Muzaafar Ghanghro. Plusieurs enfants contaminés avaient été traités dans sa clinique privée. La commission pour la santé de la province a fermé environ 300 cabinets médicaux, accusés de ne pas respecter les règles d’hygiène. "Les trois premiers mois, les charlatans et les médecins non qualifiés ont été chassés et leurs cliniques fermées. Mais ils ont réussi à les faire rouvrir", déplorait le Dr Arbani dans un article de l’AFP en 2021. Depuis, Le Figaro indique que seulement deux médecins soignent les quelques 2.000 enfants inscrits à l’hôpital de Ratodero.

Dans tout le pays, le VIH continue de faire des victimes. D’après les dernières données d’UNAIDS, environ 6.700 enfants de moins de 14 ans étaient atteints du VIH au Pakistan en 2022. En parallèle, la maladie touchait plus de 260.000 adultes de plus de 15 ans dans le pays.