Faut-il manger des fruits en fin de repas ?

L'ESSENTIEL Les fruits sont sucrés et il est donc préférable de ne pas dépasser deux à trois portions - de 80 à 100 grammes pour un adulte - par jour.

Pour éviter le pic de glycémie, il est recommandé de manger un fruit avec un autre aliment qui contient des fibres, un corps gras ou des protéines.

Cela permet d’éviter le pic de glycémie.

“La recommandation : au moins 5 fruits et légumes par jour, par exemple 3 portions de légumes et 2 fruits ou 4 de légumes et 1 fruit”, peut-on lire sur le site mangerbouger.fr.

Les fruits, un aliment sucré

Même s’ils sont bons pour la santé, il ne faut pas oublier que les fruits sont sucrés. Pour cette raison, il est préférable de ne pas dépasser deux à trois portions - de 80 à 100 grammes pour un adulte - par jour.

"Manger un fruit en dehors des repas, qu'il soit entier, en jus ou en compote, revient à manger du sucre seul, indique le Dr Alexandra Dalu, médecin nutritionniste, au Journal des femmes. Or, qui dit sucre dit élévation du pic de glycémie avec augmentation du risque de développer une surcharge calorique et à long terme, un surpoids.”

Mais à ce problème, la nutritionniste associe immédiatement une solution : ne pas le manger seul, mais associer le fruit à des fibres, un corps gras ou des protéines, comme c’est le cas au cours d’un repas.

Comment éviter le pic de glycémie du aux fruits ?

"Par exemple, quand on mange un morceau de gâteau, le fait de l'associer à son repas ou en collation avec une poignée d'oléagineux permet de retarder l'effet du pic glycémique, détaille le Dr Alexandra Dalu. Idem dans un smoothie, il est nécessaire d'ajouter un corps gras comme un morceau d'avocat, de la noix de coco, quelques amandes, ou une protéine grasse comme du yaourt pour éviter une perfusion de glucose dans le sang." Le sucre est ainsi mieux assimilé, le taux de glucose réduit et le pic de glycémie évité.

Une bonne astuce donc, pour profiter des bienfaits des fruits sans ce désavantage. Et ils sont nombreux ! Les fruits - et les légumes - sont riches en fibres, en vitamines et en minéraux.

En consommer quotidiennement prévient l’apparition de certaines maladies, comme celles cardiovasculaires, les cancers, le diabète ou encore l’obésité. A titre d’exemple, consommer 800 grammes de fruits et légumes par jour diminuerait d’environ 20 % le risque d’infarctus du myocarde, selon la Fédération française de cardiologie.

Mangerbouger recommande, si possible, de privilégier les fruits et les légumes bio car aucun produit chimiques de synthèse (pesticides, engrais, désherbants, etc.) ni organisme génétiquement modifié (OGM) n’ont été utilisés lors de leur culture.